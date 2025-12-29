  1. استانها
نماینده ولی فقیه در سمنان:«هلال‌احمر» نماد آرامش در طوفان بحران‌ها است

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان هلال‌احمر را نماد آرامش و تسکین در هنگام بحران خواند و گفت: این روحیه همدلی و خدمت‌رسانی، زیرساخت اصلی حل مشکلات کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان هلال احمر کشور به میزبانی دفتر خود هلال احمر را نماد آرامش و تسکین در شرایط بحران خواند و ابراز داشت: کارکنان این مجموعه در هر شرایط و منطقه‌ای حضور یافته و امداد رسان مردم هستند.

وی ترویج روحیه همدلی کمک رسانی و فداکاری امدادگران هلال احمر را زمینه ساز حل مشکلات در بحران‌ها دانست و افزود: این افراد محبوب ترین مردم نزد خدا هستند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار حضور پر رنگ جوانان و جذب آنها در هلال احمر شد و ابراز داشت: جوانان از سرمایه اجتماعی این سازمان محسوب می‌شوند و حضور آنها مایه دلگرمی در شرایط بحران است.

مطیعی با تاکید بر اینکه هلال احمر در قرارگاه مواسات نقش بسیار مهم داشته است، تصریح کرد: حضور هلال احمر در کنار سایر دستگاه‌های امداد رسان هنگام بحران اقتصادی رضایت خدای متعال و پاداش اخروی را به همراه خواهد داشت.

وی به ایثار و از خودگذشتگی هلال احمر در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: امدادگران استان سمنان از همان ساعات اولیه فداکارانه در مناطق بحران زده به ویژه تهران حضور یافته و مشغول خدمت شدند.

