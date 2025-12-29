به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس سازمان هلال احمر کشور به میزبانی دفتر خود هلال احمر را نماد آرامش و تسکین در شرایط بحران خواند و ابراز داشت: کارکنان این مجموعه در هر شرایط و منطقه‌ای حضور یافته و امداد رسان مردم هستند.

وی ترویج روحیه همدلی کمک رسانی و فداکاری امدادگران هلال احمر را زمینه ساز حل مشکلات در بحران‌ها دانست و افزود: این افراد محبوب ترین مردم نزد خدا هستند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار حضور پر رنگ جوانان و جذب آنها در هلال احمر شد و ابراز داشت: جوانان از سرمایه اجتماعی این سازمان محسوب می‌شوند و حضور آنها مایه دلگرمی در شرایط بحران است.

مطیعی با تاکید بر اینکه هلال احمر در قرارگاه مواسات نقش بسیار مهم داشته است، تصریح کرد: حضور هلال احمر در کنار سایر دستگاه‌های امداد رسان هنگام بحران اقتصادی رضایت خدای متعال و پاداش اخروی را به همراه خواهد داشت.

وی به ایثار و از خودگذشتگی هلال احمر در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: امدادگران استان سمنان از همان ساعات اولیه فداکارانه در مناطق بحران زده به ویژه تهران حضور یافته و مشغول خدمت شدند.