به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی ظهر دوشنبه در نشست مشورتی بررسی مسائل و چالش‌های امنیتی زندان‌های استان کرمانشاه اظهار کرد: این نشست در اجرای دستور ریاست معزز قوه قضائیه و با هدف برگزاری مستمر جلسات مشورتی، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده از تجارب گذشته در مواجهه با مسائل حساس برگزار شده است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه و حساس زندان‌ها در تأمین امنیت عمومی افزود: زندان‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم نظام عدالت کیفری، همواره در معرض تهدیدات، فضاسازی‌ها و تلاش دشمن برای ایجاد التهاب و بی‌ثباتی قرار دارند و به همین دلیل، مدیریت این مراکز باید مبتنی بر رویکردی هوشمندانه، منسجم و پیشگیرانه باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: در سال‌های اخیر دشمن با تمرکز ویژه بر موضوع زندان‌ها، تلاش کرده است از طریق تحریک افکار عمومی، ایجاد حاشیه پیرامون اجرای احکام و سوءاستفاده از برخی مطالبات، بستر نارضایتی و ناامنی را فراهم کند که مقابله مؤثر با این رویکرد، نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاه قضائی، نهادهای امنیتی و مجموعه اجرایی زندان‌هاست.

کریمی ادامه داد: در این نشست، مسائل و چالش‌های امنیتی هر یک از مؤسسات زندان‌های استان به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با نگاهی آسیب‌شناسانه، راهکارهای عملی، قانونی و پیشگیرانه برای مدیریت بهتر شرایط و جلوگیری از بروز تبعات سو ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم، ضمن نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق قانونی زندانیان، با هرگونه اخلال در نظم عمومی، سوءمدیریت و اقداماتی که منجر به بروز چالش‌های امنیتی شود، در چارچوب قانون برخورد قاطع و مسئولانه خواهد داشت.

دادستان مرکز استان کرمانشاه تأکید کرد: ارتقای سطح تعامل و تبادل اطلاعات، افزایش اشراف میدانی، تصمیم‌گیری به‌موقع و پرهیز از اقدامات شتاب‌زده یا واکنشی، از الزامات اساسی مدیریت زندان‌ها در شرایط حساس کنونی است و جمع‌بندی مباحث این نشست، مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ارتقای امنیت زندان‌ها و حفظ آرامش عمومی در سطح استان قرار خواهد گرفت.

در پایان این نشست، محمدی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمانشاه نیز با تشریح وضعیت موجود زندان‌ها، برخی چالش‌های اجرایی و حساسیت‌های اجتماعی مرتبط با اجرای احکام، بر ضرورت حمایت، هماهنگی و همراهی هرچه بیشتر دستگاه قضائی و سایر نهادهای ذی‌ربط برای مدیریت بهینه امور زندان‌ها و اجرای دقیق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه تأکید کرد.