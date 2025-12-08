به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفتگی ملاقات مردمی با حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه عصر دوشنبه در ساختمان جدید دادسرا واقع در بلوار شهید بهشتی، خیابان بنتالهدی صدر برگزار شد. این دیدار فرصتی برای طرح مستقیم مسائل، دغدغهها و درخواستهای شهروندان فراهم کرد.
در این نشست، دادستان کرمانشاه با حوصله به اظهارات مراجعان گوش سپرد و برای پیگیری و رسیدگی به پروندهها و شکایات مطرحشده دستورات لازم را صادر کرد.
وی تأکید کرد: هدف دستگاه قضائی از برگزاری این ملاقاتها، نزدیکتر شدن به مردم و رفع موانع احتمالی در مسیر ارائه خدمات عادلانه و سریع است.
کریمی با اشاره به نقش محوری دادسرا در رسیدگی به درخواستهای مردمی گفت: ضروری است شهروندان بتوانند بدون مانع به فرآیندهای قضائی دسترسی داشته باشند و در عین حال حقوق یکدیگر را رعایت کنند تا از طرح دعاوی غیرضروری و هدررفت وقت و انرژی دستگاه قضائی جلوگیری شود.
دادستان مرکز استان همچنین ارتقای آگاهی حقوقی جامعه را عاملی مؤثر در کاهش اختلافات و پیشگیری از چالشهای قضائی دانست و افزود: آموزشهای حقوقی و قضائی باید جدی گرفته شود تا مردم با حقوق خود و شیوه صحیح استفاده از خدمات قضائی آشنا شوند.
وی با تأکید بر اهمیت سرعت در تصمیمگیری و رسیدگی به پروندهها اظهار کرد: دادسراهای عمومی و انقلاب وظیفه دارند با دقت و سرعت توأمان عمل کنند تا اجرای عدالت دچار وقفه نشود و مردم نتیجه پیگیریهای خود را در کوتاهترین زمان ممکن مشاهده کنند.
کریمی در بخش دیگری از سخنانش خواستار همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی با نهاد قضائی شد و گفت هماهنگی در ارائه مستندات و اطلاعات، روند رسیدگی به پروندهها را تسهیل و تسریع میکند.
وی افزود: هدف ما این است که مردم احساس کنند در تمام مراحل رسیدگی، روند پیگیری امورشان شفاف و قابل فهم است و دستگاه قضائی بهطور جدی پشتوانه حقوق آنان است.
