سعید کریمی‌خو در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری کارگاه تخصصی ویژه مدیران و معاونان کاروان‌های عمره مفرده خبر داد و گفت: هدف از این نشست انتقال تجربیات میدانی مدیران اعزام‌شده و تبادل نظر با مدیران در شرف اعزام بود.

وی افزود: این برنامه روز یکشنبه دوم آذرماه سال ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ بعدازظهر در سالن جلسات حج و زیارت استان برگزار شد و پس از تلاوت آیاتی از قرآن، جمعی از مدیران کاروان‌هایی که به‌تازگی از سفر عمره بازگشته بودند، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه‌های ثبت‌نام و اعزام، آموزش زائران، اسکان، تغذیه، حمل‌ونقل، هیئت پزشکی، زیارت دوره، امور فرهنگی و حراستی مطرح کردند.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: مدیران در شرف اعزام نیز پرسش‌های خود را درباره فرآیندهای اجرایی سفر مطرح نمودند. در بخش پایانی، مسئول حراست حج و زیارت استان ضمن تشریح مهم‌ترین وقایع و چالش‌های امنیتی اعزام‌های اخیر، نکات پیشگیرانه و توصیه‌های ضروری را برای حفظ امنیت زائران و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مدیران و معاونان ارائه کرد. رد.