دادستان کرمانشاه: طرح پایش زندانیان در کرمانشاه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی صبح چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای اجرایی طرح پایش زندانیان در محل زندان مرکزی کرمانشاه که با حضور سرپرست و قضات تجدیدنظراستان و قضات محاکم بدوی استان برگزار شد، اظهارکرد: طرح پایش با هدف رسیدگی یکپارچه و دقیق به پرونده کلیه متهمان و محکومان و ایجاد زمینه مناسب برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای اجرای این طرح، افزود: نتایج رسیدگی و بررسی کاربرگهای طرح پایش، بدون وقفه به زندان‌های استان ارسال و در سامانه و پرونده قضائی زندانیان ثبت شود.

دادستان مرکز استان همچنین بر تلاش مضاعف قضات، حتی خارج از ساعات اداری، در جهت تسریع روند رسیدگی و اعلام نتایج تأکید کرد و اجرای دقیق طرح پایش را از اولویت‌های دستگاه قضائی دانست.

کریمی در بخش پایانی سخنان خود، اجرای طرح پایش را اقدامی مؤثر در ارتقای روند رسیدگی قضائی و مدیریت جمعیت کیفری ارزیابی کرد و بر استمرار اجرای دقیق و سریع آن تأکید نمودند.

در ادامه، مقامات قضائی حاضر به همراه مدیرکل زندان‌های استان و مسئولان حوزه قضائی و اجرای احکام، بازدید میدانی از اندرزگاه‌های زندان مرکزی کرمانشاه انجام دادند.

در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با زندانیان، مشکلات، درخواست‌ها و وضعیت آنان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم جهت پیگیری موضوعات مطرح‌شده صادر شد.