مانور طرح زمستانه در شهرستان بهاباد برگزار شد

محمد باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز قریب‌الوقوع فصل سرما، مانور طرح زمستانه بعد از ظهر دوشنبه با هدف ارزیابی آمادگی دستگاه‌های خدماتی، امدادی و انتظامی شهرستان بهاباد برای مدیریت مؤثر ترافیک و حوادث احتمالی زمستانی، برگزار شد.

فرماندار بهاباد و رئیس مدیریت بحران شهرستان، اظهار داشت: برگزاری این مانور یک گام استراتژیک برای سنجش توان اجرایی دستگاه‌های خدمت‌رسان است. ما به دنبال این هستیم که اطمینان حاصل کنیم در هر شرایطی، امدادرسانی و خدمات به مردم بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی بین بخشی، افزود: این مانور فرصت مناسبی است تا ضمن اعلام آمادگی کامل، هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مختلف به بهترین شکل ایجاد شود. خوشبختانه با تلاش مجموعه مدیریت شهری، تجهیزات و امکانات خوبی در نظر گرفته شده است تا در زمان بحران، کمترین فشار به شهروندان وارد شود.

باقری همچنین تأکید کرد: این رزمایش تنها یک آغاز رسمی نیست، بلکه نشان‌دهنده تعهد مستمر به خدمات‌رسانی در طول فصل سرما است.

وی بیان داشت: هدف اصلی، اطمینان از ارائه خدمات مطلوب و به‌موقع به مردم در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی در فصل سرد سال است.