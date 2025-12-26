محمد باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از تولید این مستند تلویزیونی، معرفی توانمندیها و پتانسیلهای کمتر شناختهشده بهاباد و جذب گردشگر به این منطقه است.
وی افزود: در نشستی با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و فرهنگی شهرستان برگزار شد، راهکارهای اجرایی برای تولید و تصویربرداری از بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار بهاباد، با اشاره به اهمیت سرمایههای فرهنگی و اجتماعی شهرستان گفت: تهیه مستند «ایرانجان» گامی راهبردی در مسیر شناساندن ظرفیتهای کمتر دیدهشده بهاباد در سطح ملی است و میتواند زمینهساز ورود سرمایهگذاران و گردشگران به این منطقه کهن شود.
وی با تأکید بر نقش رسانه در توسعه گردشگری افزود: برای تولید موفق این مستند، هماهنگی همه دستگاههای اجرایی ضروری است تا اثر تولیدی بتواند تصویری جامع و واقعی از ویژگیهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی شهرستان ارائه شود.
فرماندار بهاباد ادامه داد: محورهای اصلی مستند «ایرانجان» شامل معرفی مفاخر علمی و فرهنگی بهاباد از جمله علامه ملاعبدالله، ظرفیتهای طبیعی و معدنی منطقه، جاذبههای گردشگری و تاریخی، صنایع دستی و بازیهای بومی، و همچنین غذاها و آداب محلی است.
فرماندار بهاباد خاطرنشان کرد: با پخش این مستند از رسانه ملی، چهره فرهنگی، اقتصادی و تاریخی شهرستان بهاباد از زاویهای جدید و حرفهای به مخاطبان معرفی شود و این اقدام موجب رونق گردشگری و ارتقای جایگاه شهرستان در سطح ملی گردد.
