حسینیان: شهروندان بهابادی در کمپین اهدای خون مشارکت کردند

مجتبی حسنیان بهابادی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اقدامی مؤثر و خداپسندانه که نشاندهنده عمق ایثار و مسئولیتپذیری اجتماعی مردم شهرستان بهاباد است، کمپین اهدای خون با مشارکت شهروندان بهابادی برگزار شد و ۱۲۰ واحد خون جمعآوری شده است.
وی گفت: اهدای خون، یک حرکت انسانی و تضمینکننده حیات بیماران در شرایط اضطراری و همچنین بیماران مزمن است.
مدیر داخلی بیمارستان حکیم بهاباد گفت: این ۱۲۰ واحد خون اهدایی توسط مردم شریف بهاباد، سرمایهای ارزشمند برای حفظ جان همشهریان ماست و از این جهت، از تک تک اهداکنندگان کمال تشکر را داریم.
حسنیان افزود: بیمارستان حکیم و مراکز درمانی وابسته، همواره نیازمند تجهیز منابع خونی هستند و تداوم این همکاری مردمی، باری سنگین را از دوش جامعه سلامت برمیدارد.
وی ادامه داد: از تمامی کسانی که با وقتگذاری و ایثار خود، این موفقیت را رقم زدند، سپاسگزاریم و امیدواریم این روحیه انساندوستانه هرگز در شهرستان رخت برنبندد.
حسنیان ادامه داد: خونهای جمعآوری شده به سرعت برای فرآوری و توزیع به بانک خون منتقل خواهند شد.
مدیر داخلی بیمارستان حکیم بهاباد خاطرنشان کرد: اهدای خون، این اقدام حیاتی است که نقش مستقیمی در تقویت ذخایر بانک خون شهرستان، استان و تضمین سلامت بیماران نیازمند به تزریق خون و فرآوردههای خونی ایفا میکند.
