بیانیه حماس درباره شهادت شماری از فرماندهان قسام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای شهادت شماری از فرماندهان و چهره‌های سرشناس گردان‌های قسام در نبرد طوفان الاقصی را تبریک و تسلیت گفت.

در بیانیه حماس آمده است: با نهایت افتخار و سربلندی، با صبر و پایداری هرچه بیشتر و طلب اجر نزد خداوند، و با ایمانی عمیق و یقینی راسخ به وعده الهی برای بندگان مجاهدش، جنبش مقاومت اسلامی حماس شهادت جمعی از فرماندهان بزرگ گردان‌های شهید عزالدین قسام شامل؛ فرمانده بزرگ، شهید محمد سنوار فرمانده کل قسام، جانشین فرمانده بزرگ امت، شهید محمد الضیف، فرمانده بزرگ، شهید محمد شبانه، فرمانده تیپ رفح در گردان‌های قسام، فرمانده بزرگ، شهید حِکم العیسی، مسئول بخش تسلیحات و خدمات رزمی، فرمانده بزرگ، شهید رائد سعد: مسئول بخش صنایع نظامی، فرمانده بزرگ، شهید حذیفه کحلوت (ابوعبیده)، فرمانده رسانه نظامی و سخنگوی پیشین گردان‌های شهید عزالدین قسام، را در نبرد قهرمانانه طوفان ‌الاقصی به ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی تبریک و تسلیت می‌گوید.

حماس بیان کرد: این فرماندهان که به قله‌های عزت ارتقا یافتند، پس از سال‌ها مجاهدت، برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، انباشت قدرت و مقاومت، در راه دفاع از فلسطین، ملت آن، سرزمین و مقدساتش، و در رأس همه، قدس و مسجدالاقصی مبارک، در نبرد طوفان ‌الاقصی به شهادت رسیدند.

در بیانیه حماس آمده است: این فرماندهان شهید، استوار در مسیر سخت و پرچالش مقاومت گام برداشتند؛ پایبند به ارزش‌ها و اصول ثابت ملی، وفادار به خون شهدا و فداکاری‌های اسرا و مجروحان، صادق در راه مبارزه، پیشگام در صفوف مقاومت و در متن میدان، هم‌دوش ملت خود، حماسه‌هایی قهرمانانه در تمامی مراحل نبرد با دشمن آفریدند؛ که آخرین آن، نبرد مبارک طوفان ‌الاقصی بود؛ نبردی که سستی و شکنندگی رژیم اشغالگر را عمیق‌تر کرد، قضیه ما را به مسیر درست بازگرداند و به اذن و قدرت الهی، نشانه‌های تازه‌ای برای ملت‌مان در راه آزادی و بازگشت ترسیم نمود.

حماس بیان کرد: ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس، با افتخار و سربلندی، در برابر مسیر جهادی این جمع مبارک از فرماندهان بزرگ گردان‌های شهید عزالدین قسام سر تعظیم فرود می‌آوریم؛ مسیری که از آغاز حرکت، سه دهه پیش، بر زمینِ غزهِ سرافراز، نقش بسته است؛ هر یک در عرصه تخصص و نقش محوری خویش، با فرماندهی نظامی سنجیده، مدیریت حکیمانه، برنامه‌ریزی دقیق و آماده‌سازی استوار؛ که نتایج راهبردی آن در تاریخ و مسیر مقاومت فلسطین آشکار است.

در بیانیه حماس آمده است: هر یک از این فرماندهان شهید، مدرسه‌ای در رهبری و آمادگی نظامیِ همه‌ جانبه بود؛ الگویی از اراده پولادین و پایداری افسانه‌ای، نمونه‌ای یگانه از اخلاص، ایثار، فداکاری و رویارویی با دشواری‌ها و خطرات، و نشانه‌ای روشن از حضور مؤثر در میدان‌های تربیت، دعوت و زیست با قرآن کریم؛ آنان همگی، در جسم و روح و اندیشه و عقل، یگانه و پیوند خورده با فلسطین بودند و قبله ‌نمای‌شان یکسره به سوی آزادی سرزمین، قدس و مسجدالاقصی تنظیم شده بود.

حماس بیان کرد: ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید می‌کنیم که جنایات اشغالگران در ترور فرماندهان، شخصیت‌ها و فرزندان ملت مظلوم فلسطین، هرگز نخواهد توانست اراده و قدرت و شجاعت مقاومت ما را درهم بشکند یا ما را از ادامه راه مقاومت بازدارد. این جنبش بر اصول خود استوار خواهد ماند، بر حقوق خویش پای خواهد فشرد و به خون و فداکاری شهدای پاک‌ نهادش وفادار خواهد بود، تا تحقق کامل حقوق ملی‌مان، بی‌هیچ کاستی؛ و در رأس آن، آزادی سرزمین و برپایی کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس.

در بیانیه حماس آمده است: خداوند این جمع مبارک از فرماندهان پیروزمند گردان‌های شهید عزالدین قسام را رحمت کند؛ آنان که به کاروان‌های شهدا از فرماندهان، چهره‌های شاخص و فرزندان ملت فلسطین پیوستند. خدا ایشان را در فردوس اعلی، در کنار پیامبران، صدیقان، شهدا و صالحان جای دهد؛ و چه نیکو همنشینانی‌ هستند. خون‌ها و فداکاری‌هایشان مشعل راه مبارزه با دشمن و چراغ راه ملت‌مان در ادامه مسیر آنان خواهد بود، با صبر، استواری و یقینی تزلزل‌ ناپذیر و این، راه جهاد است که فرجامش یا پیروزی است یا شهادت.