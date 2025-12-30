واکنش انصارالله یمن به شهادت ابوعبیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در ادامه واکنش‌ها به شهادت فرماندهان مقاومت فلسطین در نوار غزه که شب گذشته از زبان ابوعبیده، سخنگوی جدید گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس اعلام شد، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای تاکید کرد که عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به جنبش حماس، گردان‌های القسام، گروه‌های مقاومت فلسطین و همه آزادگان جهان در پی شهادت جمعی از قهرمانان نبرد طوفان الاقصی اعلام می‌کند.

در این بیانیه آمده است: این شهدای قهرمان، راه شهدای بزرگی که پیش از آنها در راه خدا و در راه قدس در برابر ظالمانه ترین تجاوز صهیونیستی- آمریکایی علیه ملت فلسطین ایستاده بودند، ادامه دادند.

دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرد: این فداکاری‌های بزرگ مقاومت فلسطین و در رأس آنها رهبران و فرماندهان ارشد، هرگز از بین نخواهد رفت. امتی که بزرگترین فرماندهان و رهبران خود را با ایمان و رضایت در راه خدا فدا کرده، هرگز توسط طاغوت‌های زمانه تضعیف نمی‌شود و عزم و اراده آن تقویت می‌گردد.

جنبش انصارالله یمن در پایان بر ادامه راه فرماندهان و رهبران شهید مقاومت تا زمان رسیدن به پیروزی و به دوش کشیدن پرچم حق آنها که در برابر طاغوت‌های زمانه و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی برافراشته بودند، تاکید کرد.

شب گذشته، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای شهادت شماری از فرماندهان و چهره‌های سرشناس گردان‌های قسام در نبرد طوفان الاقصی را اعلام کرد.

در بیانیه حماس آمده است: با نهایت افتخار و سربلندی، با صبر و پایداری هرچه بیشتر و طلب اجر نزد خداوند، و با ایمانی عمیق و یقینی راسخ به وعده الهی برای بندگان مجاهدش، جنبش مقاومت اسلامی حماس شهادت جمعی از فرماندهان بزرگ گردان‌های شهید عزالدین قسام شامل؛ فرمانده بزرگ، شهید محمد سنوار فرمانده کل قسام، جانشین فرمانده بزرگ امت، شهید محمد الضیف، فرمانده بزرگ، شهید محمد شبانه، فرمانده تیپ رفح در گردان‌های قسام، فرمانده بزرگ، شهید حِکم العیسی، مسئول بخش تسلیحات و خدمات رزمی، فرمانده بزرگ، شهید رائد سعد: مسئول بخش صنایع نظامی، فرمانده بزرگ، شهید حذیفه کحلوت (ابوعبیده)، فرمانده رسانه نظامی و سخنگوی پیشین گردان‌های شهید عزالدین قسام، را در نبرد قهرمانانه طوفان الاقصی به ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی تبریک و تسلیت می‌گوید.