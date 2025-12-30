واکنش ذبیح الله مجاهد به شهادت سخنگو و شماری از فرماندهان حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدای افغان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان در بیانیه ای، شهادت حذیفه الکحلوت (ابوعبیده)، سخنگوی قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، و شماری دیگر از فرماندهان این جنبش اسلامی را تسلیت گفت.

وی اعلام کرد: ما این شهیدان را همانند دیگر شهیدان راه اسلام، پیروز و رسیده به هدف بزرگ‌شان می‌دانیم و به جنبش اسلامی حماس، خانواده‌ها و تمامی وابستگان آنان تسلیت عرض می‌نماییم.

سخنگوی حکومت افغانستان گفت: از خداوند متعال دعا می‌کنیم که به برکت خون‌های پاک این شهیدان و دیگر شهدا، سرزمین مقدس فلسطین را از اشغال و ستم اشغالگران صهیونیستی رهایی بخشد و ستمگران را برای همیشه نابود و ناکام گرداند.

گفتنی است که جنبش مقاومت اسلامی حماس، شهادت ابوعبیده، سخنگو، و محمد سنوار، برادر یحیی سنوار و رئیس پیشین این جنبش را تأیید کرده است.