به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در برنامه پرتاب همزمان ۳ ماهواره ایرانی به فضا که امروز بعد از ظهر برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت برنامه‌های فضایی کشور، از انجام و برنامه‌ریزی چندین پرتاب داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در سال جاری پرتاب‌های متعددی انجام شده که در حوزه فناوری ماهواره، سه پرتاب در دستور کار بوده است؛ از این تعداد، دو پرتاب به‌صورت بین‌المللی انجام شده و تا پایان سال نیز پرتاب‌های دیگری پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی، تثبیت فناوری ماهواره و ماهواره‌بر است، افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات فعلی، آماده‌سازی پرتابگر برای پایگاه فضایی چابهار است که بخش عمده آن به اتمام رسیده و تنها قسمت‌های محدودی باقی مانده است. در حال برنامه‌ریزی هستیم تا نخستین پرتاب ماهواره از این پایگاه در آینده نزدیک انجام شود.

سالاریه با اشاره به برنامه‌های دهه فجر گفت: برای ایام بهمن‌ماه نیز پرتاب‌های دیگری پیش‌بینی شده که جزئیات آن در زمان مناسب اعلام خواهد شد. همچنین پایگاه سلماس به طور کامل آماده شده و هم‌اکنون در مرحله تست گرم قرار دارد و منتظر افتتاح رسمی آن هستیم.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به روند تحقیق و توسعه ماهواره‌ها تصریح کرد: فاز طراحی برخی ماهواره‌ها به پایان رسیده و با تکمیل طراحی تفصیلی، وارد مرحله ساخت نمونه‌های اولیه خواهیم شد. در حوزه ماهواره‌بر نیز برنامه‌های متعددی با استفاده از پرتابگرهای سیمرغ، قائم و واسط در دستور کار قرار دارد و تا پایان سال چند پرتاب دیگر انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: ماهواره‌های ناهید ۲ (نمونه دوم) و همچنین ماهواره‌های پژوهش ۱، پژوهش ۲ و پژوهش ۴ در مراحل نهایی تکمیل قرار دارند و به‌زودی برای پرتاب آماده می‌شوند. در کنار پرتاب‌های داخلی، پرتاب‌های بین‌المللی را نیز همزمان دنبال می‌کنیم تا فرآیند تثبیت فناوری ساخت و بهره‌برداری ماهواره‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

سالاریه با تأکید بر افزایش تعداد ماهواره‌های آماده پرتاب در کشور گفت: در حال حاضر نهادهای مختلف دولتی، خصوصی و دانشگاهی در ساخت ماهواره فعال هستند و ماهواره‌های متعددی از جمله پژوهش ۱، ۲ و ۴، ناهید ۲، بلوک انتقال سامان و چند نمونه دیگر آماده پرتاب یا در آستانه تکمیل قرار دارند. به همین دلیل، علاوه بر پرتاب‌های داخلی، از ظرفیت پرتاب خارجی نیز استفاده می‌کنیم.

وی درباره منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی اظهار کرد: پرتاب این منظومه از سال آینده آغاز خواهد شد و تمامی پرتابگرهای در نظر گرفته شده برای آن داخلی هستند. پیش‌بینی می‌شود طی حدود یک سال، پرتاب کامل این منظومه انجام شود.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اهمیت تست در مدار گفت: مرحله آزمون در مدار یکی از مهم‌ترین مراحل توسعه فناوری ماهواره است و برای رسیدن به صنعتی‌سازی و اقتصادی شدن صنعت فضایی، باید ظرفیت پرتاب و استقرار منظومه‌های ماهواره‌ای افزایش یابد. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده تعداد پرتاب‌های داخلی به پنج تا شش مورد برسد و در کنار آن، پرتاب‌های خارجی نیز ادامه داشته باشد که سال آینده را به سالی پُرکار در حوزه فضایی تبدیل خواهد کرد.

وی در پایان درباره پروژه کپسول زیستی توضیح داد: فاز طراحی کپسول کلاس یک تُن به پایان رسیده و بسیاری از سامانه‌های آن ساخته و در حال انجام تست هستند. پیش‌بینی ما این است که این کپسول تا شهریور سال آینده برای پرتاب آماده شود، هرچند ممکن است چالش‌های فنی باعث تغییرات جزئی در زمان‌بندی شود، اما با توجه به پیشرفت فعلی، این پروژه باید در سال ۱۴۰۵ آماده پرتاب باشد.