به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست ستاد تنظیم بازار این شهرستان اظهار کرد: در شرایط فعلی، افزایش بازرسی‌ها در سطح شهرستان یک ضرورت است و برخی صنوف نیازمند نظارت و کنترل بیشتری هستند.

وی افزود: قیمت کالاها باید به‌صورت شفاف و در دید عموم نصب شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری و از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر لزوم نظارت جدی بر انبارها تصریح کرد: پایش و کنترل انبارهای نگهداری کالا باید با جدیت دنبال شود و از ظرفیت بازرسان افتخاری دستگاه‌های اجرایی در بازدیدها استفاده شود.

مقاتلی خاطرنشان کرد: لازم است با متخلفان صنفی برخورد قانونی صورت گیرد و در مقابل، اصناف منصف و قانون‌مدار مورد تشویق قرار گیرند تا فرهنگ انصاف در بازار تقویت شود.

وی با اشاره به افزایش مراجعات مردم به نانوایی‌ها گفت: با توجه به شرایط موجود، لازم است نانوایی‌های کشیک به‌صورت مشخص اعلام شوند تا خدمات‌رسانی به شهروندان با نظم و سهولت بیشتری انجام گیرد.

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت ساماندهی دست‌فروشان تأکید کرد و افزود: تعیین محل مشخص برای فعالیت دست‌فروشان ضمن حفظ معیشت آنان، موجب نظم‌بخشی به معابر شهری و رضایت عمومی خواهد شد.