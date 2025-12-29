فرماندار دشتستان: مطالبات کشاورزان دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی دوشنبه‌شب در نشست شورای اداری شبانکاره با تقدیر از از تلاش‌های میلکی، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری از خدمات وی در مدت تصدی مسئولیت و مدیریت امور اجرایی بخش شبانکاره تقدیر کرد.

فرماندار دشتستان با اشاره به معرفی بخشدار جدید شبانکاره، بر ضرورت ارتباط مستمر با مردم، تعامل سازنده با مجموعه مدیریتی بخش و استفاده از همه ظرفیت‌ها، فارغ از گرایش‌های سیاسی تاکید کرد.

وی از بخشدار جدید خواست تا از توان تمامی افراد علاقه‌مند و دلسوز برای پیشبرد امور و خدمت‌رسانی بهتر به مردم استفاده کند.

در این مراسم، موضوع کشاورزی به عنوان مطالبه جدی مردم شبانکاره مطرح شد و مسئولان با اشاره به اینکه کشاورزی شغل اصلی بخش قابل توجهی از مردم این منطقه است، بر لزوم توجه ویژه به مشکلات این حوزه و پیگیری مطالبات کشاورزان تأکید کردند.

با حضور مسئولان، اعضای شورای اداری، معتمدین محلی و مدیران شهرستان، بخشدار جدید شبانکاره معرفی و بر لزوم تعامل گسترده با همه ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی و پیگیری جدی مطالبات مردم، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، تأکید شد.

بخشدار جدید شبانکاره از کارشناسان باسابقه و اخلاق‌مدار وزارت کشور است که سال‌ها تجربه فعالیت در سطوح ستادی و صفی، از جمله بخشداری بخش امام حسین (ع) دیلم و مسئولیت‌های مختلف در مجموعه استانداری را در کارنامه خود دارد.