امام جمعه اهل سنت سیراف: ۹ دی نماد وحدت و وفاداری ملت ایران است

شیخ حسین افروز در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اظهار کرد: نهم دی ماه به‌حق به عنوان یک یوم‌الله ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران ثبت شده است؛ روزی که ملت بزرگ ایران اسلامی با حضور آگاهانه، دشمن‌شکن و به‌موقع خود، عظمتی کم‌نظیر از ایمان، بصیرت و ولایت‌مداری را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در آن مقطع حساس، ملت عزیز ایران چنان با صلابت و هوشمندی وارد میدان شدند که نه‌تنها فتنه‌ای پیچیده و طراحی‌شده از سوی استکبار جهانی و حامیان داخلی آن را خنثی کردند، بلکه هیمنه پوشالی دشمنان را در هم شکستند و جهانیان را به حیرت واداشتند.

امام جمعه اهل سنت سیراف با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت، استقلال و عزت کشور تصریح کرد: ۹ دی برگ زرینی از افتخارات مردان و زنان غیور ایران اسلامی است؛ مردمی که با بصیرت مثال‌زدنی، پایبندی به اصول اسلام و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، تا پای جان برای صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادند و دشمنان را دچار ترس و وحشت کردند.

وی ادامه داد: این حضور عظیم مردمی، تجدید میثاقی دوباره با ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بود و بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، همواره پشتیبان ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب بوده و خواهد بود.

شیخ افروز با تأکید بر ضرورت تبیین حماسه ۹ دی برای نسل جوان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت بصیرت، آگاهی و شناخت نقشه‌های دشمن هستیم و حماسه ۹ دی باید به‌عنوان یک درس ماندگار، در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی برای نسل‌های آینده بازخوانی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وحدت، هوشیاری و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، رمز عبور ملت ایران از همه توطئه‌ها و فتنه‌هاست و حماسه ۹ دی، سند زنده این حقیقت بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی است.