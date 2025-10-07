فرماندار دشتی: بهبود کیفیت و کمیت نان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر سه‌شنبه در بازدید از تعدادی از نانوایی‌های شهر خورموج بر ضرورت رعایت ساعات پخت، ارتقای کیفیت نان و نظارت مستمر بر عملکرد نانوایان تأکید کرد.

وی بیان کرد: نان به‌عنوان قوت اصلی مردم، باید با بهترین کیفیت و در زمان‌بندی مشخص در اختیار شهروندان قرار گیرد و هرگونه بی‌نظمی در ساعات پخت یا کاهش کیفیت نان قابل قبول نیست.

فرماندار دشتی با بیان اینکه رضایتمندی مردم از کیفیت نان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد نانوایی‌هاست افزود: رعایت دقیق وزن چانه، نحوه پخت، بهداشت محیط کار و برخورد مناسب با مشتری از مواردی است که باید به‌طور جدی توسط متولیان امر کنترل و پایش شود.

مقاتلی با تأکید بر اینکه نظارت مستمر بر نانوایی‌ها از وظایف اصلی دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه مربوطه است گفت: انتظار داریم بازرسی‌ها به‌صورت روزانه و مستمر انجام شود تا هرگونه تخلف احتمالی در کوتاه‌ترین زمان اصلاح شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: اقدامات خوبی در زمینه هوشمندسازی و ساماندهی سهمیه آرد نانوایی‌ها انجام گرفته که باید با دقت بیشتری پیگیری شود تا ضمن جلوگیری از تخلفات، نان باکیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی‌های میدانی فرمانداری از واحدهای نانوایی ادامه خواهد داشت و با نانوایی‌هایی که در زمینه کیفیت پخت یا رعایت ضوابط بهداشتی قصور داشته باشند، طبق قانون برخورد خواهد شد.