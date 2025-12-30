درخواست ائتلاف عربی برای تخلیه فوری بندری در شرق یمن برای عملیات نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) به نقل از ائتلاف عربی اعلام کرد: از غیرنظامیان خواسته میشود بندر المکلا در استان حضرموت را تا اطلاع ثانوی بهصورت فوری تخلیه کنند.
بر اساس این گزارش، ائتلاف عربی اعلام کرد: هدف از تخلیه فوری بندر المکلا، حفاظت از غیرنظامیان برای انجام یک عملیات نظامی است.
این اقدام ائتلاف عربی چند روز پس از آن صورت میگیرد که خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان نیز به مزدوران وابسته به امارات [شورای انتقالی جنوب] هشدار داد و گفت: زمان آن رسیده است که شورای انتقالی جنوب با پاسخ به تلاشهای میانجیگری به صدای عقل و خرد گوش دهد.
وی افزود: شورای انتقالی جنوب باید به تنشزایی خود پایان دهد و عناصرش را از اردوگاههای استانهای حضرموت و المهره خارج کند.
بن سلمان تاکید کرد که مسئله جنوب یمن بخشی از هر راه حل سیاسی جامع خواهد بود و فراموش یا به حاشیه رانده نخواهد شد.
این مقام نظامی عربستان اظهار کرد: مسئله جنوب باید از طریق اجماع حل شود، نه از طریق اقدامات نسنجیده که فقط به دشمن مشترک خدمت میکند.
این اظهارات وزیر دفاع عربستان بعد از مطرح شد که شورای انتقالی جنوب به درخواست اخیر ریاض برای خارج کردن عناصر خود از المهره و حضرموت پاسخ منفی داد و منابع یمنی گزارش دادند که عربستان مواضع این شورا را هدف حملات هوایی قرار داده است.
در میان تشدید درگیریها میان مزدوران ائتلاف متجاوز در یمن، ترکی المالکی، سخنگوی این ائتلاف صبح امروز با تاکید بر ادامه حمایت عربستان از دولت مزدور مستقر در عدن، شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات را تهدید و اعلام کرد که با هرگونه تحرک نظامی که تلاشها برای کاهش تنش را نقض کند، برخورد جدی میکنیم.
سخنگوی ائتلاف متجاوز تاکید کرد که این اقدامات ما در راستای ادامه تلاشها برای کاهش تنش و خروج عناصر شورای انتقالی جنوب از حضرموت و المهره است.
حمله ائتلاف سعودی به شرق یمن
خبرگزاری واس عربستان به نقل از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف عربی از حمله هوایی محدود به بندر المکلا در شرق یمن خبر داد.
این فرماندهی اعلام کرد که در این حمله پشتیبانی نظامی خارجی در این بندر هدف قرار گرفته شد.
واس به نقل از ائتلاف عربی همچنین گزارش داد: دو کشتی که روزهای شنبه و یکشنبه از بندر فجیره امارات به بندر المکلا و بدون مجوز رسمی آمده بودند، رصد شدند.
ائتلاف عربی اعلام کرد: این کشتیها، سیستم رهگیری خود را غیر فعال کرده بودند و برای دامنزدن به درگیریها، سلاحهایی را در حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب تخلیه کردند.
فرماندهی ائتلاف عربی نیز در این باره گفت: به کاهش تنش و برقراری آرامش در حضرموت و المهره ادامه میدهیم.
فرماندهی ائتلاف عربی گفت: جلوگیری از ورود هرگونه حمایت نظامی از سوی هر کشوری به هر گروه یمنی بدون هماهنگی با دولت قانونی [مستعفی] و ائتلاف، ادامه خواهد یافت.
این ائتلاف مدعی شد: عملیات نظامی در المکلا مطابق با حقوق بینالملل بشردوستانه و بهگونهای بوده که از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.
ائتلاف عربی در پایان افزود: به دنبال عملیات در بندر المکلا هیچگونه تلفات انسانی یا خسارات جانبی گزارش نشده است.
لازم به ذکر است که از هفتهها قبل درگیریها میان مزدوران امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن شدت گرفته است. این درگیریها به حدی بود که آمریکا نیز نسبت به تشدید شکاف میان این مزدوران ابراز نگرانی کرده است.
استانهای حضرموت و المهره در شرق یمن به یکی از کانونهای اصلی رقابت میان مزدوران امارات و عربستان تبدیل شده است. نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات کنترل مناطق نفت خیز را به دست آورده و این پیشروی با واکنش سعودیها روبهرو شده، بهطوری که عربستان از شورای انتقالی جنوب خواسته نیروهای خود را از حضرموت و المهره خارج کرده و تنشها را کاهش دهد.
شورای انتقالی جنوب یمن از سال ۲۰۱۷ با حمایت مستقیم امارات متحده عربی تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافات عمیقی با دولت خودخوانده یمن مورد حمایت عربستان سعودی داشته است؛ اختلافاتی که در سالهای گذشته بارها به درگیریهای مسلحانه در عدن و دیگر مناطق جنوبی انجامیده است.
