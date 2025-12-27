ائتلاف عربستان به مزدوران امارات در یمن هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی ائتلاف عربستان (علیه انصارالله یمن) تاکید کرد که با تحرکات نظامی در راستای تشدید تنشها در این کشور برخورد میشود. این سخنان خطاب به مزدوران امارات در استان حضرموت مطرح شده است.
وی اضافه کرد، عناصر شورای انتقالی جنوب یمن (مزدوران امارات) مرتکب تجاوزات وحشتناکی علیه غیرنظامیان در حضرموت شدهاند. این عناصر باید از استان مذکور خارج شوند. عربستان همچنان از دولت (خودخوانده) یمن حمایت میکند.
به تازگی نیز عربستان حملات هوایی را علیه مواضع مزدوران امارات در حضرموت انجام داده که واکنش این عناصر را به دنبال داشته است.
لازم به ذکر است که از هفتهها قبل درگیریها میان مزدوران امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن شدت گرفته است. این درگیریها به حدی بود که آمریکا نیز نسبت به تشدید شکاف میان این مزدوران ابراز نگرانی کرده است.
استانهای حضرموت و المهره در شرق یمن به یکی از کانونهای اصلی رقابت میان مزدوران امارات و عربستان تبدیل شده است. نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات کنترل مناطق نفت خیز را به دست آورده و این پیشروی با واکنش سعودیها روبهرو شده، بهطوری که عربستان از شورای انتقالی جنوب خواسته نیروهای خود را از حضرموت و المهره خارج کرده و تنشها را کاهش دهد.
شورای انتقالی جنوب یمن از سال ۲۰۱۷ با حمایت مستقیم امارات متحده عربی تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافات عمیقی با دولت خودخوانده یمن مورد حمایت عربستان سعودی داشته است؛ اختلافاتی که در سالهای گذشته بارها به درگیریهای مسلحانه در عدن و دیگر مناطق جنوبی انجامیده است.
در سالهای اخیر و همزمان با کاهش نقش مستقیم عربستان در جنگ یمن و تشدید اختلافات میان ریاض و ابوظبی، شورای انتقالی عملاً به یک بازیگر مسلط در جنوب این کشور تبدیل شده است.
