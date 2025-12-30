واکنش انصارالله به تحرکات امارات و عربستان در جنوب یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرتیپ عابد الثور یکی از مسئولان جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: صنعا از نزدیک تحولات جنوب یمن را رصد می کند و با هر تجاوزی علیه این کشور مخالف است.
وی افزود: آنچه در جنوب یمن رخ می دهد یک توطئه اماراتی سعودی بنا به دستور آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
الثور بیان کرد: عربستان می خواهد کنترل استان حضرموت را برای انتقال نفت از این کشور از طریق دریای عرب به دست بگیرد.
وی تصریح کرد: امارات نیز به دنبال کنترل بر بنادر جنوب یمن است.
لازم به ذکر است که از هفتهها قبل درگیریها میان مزدوران امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن شدت گرفته است. این درگیریها به حدی بود که آمریکا نیز نسبت به تشدید شکاف میان این مزدوران ابراز نگرانی کرده است.
استانهای حضرموت و المهره در شرق یمن به یکی از کانونهای اصلی رقابت میان مزدوران امارات و عربستان تبدیل شده است. نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات کنترل مناطق نفت خیز را به دست آورده و این پیشروی با واکنش سعودیها روبهرو شده، بهطوری که عربستان از شورای انتقالی جنوب خواسته نیروهای خود را از حضرموت و المهره خارج کرده و تنشها را کاهش دهد.
شورای انتقالی جنوب یمن از سال ۲۰۱۷ با حمایت مستقیم امارات متحده عربی تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافات عمیقی با دولت خودخوانده یمن مورد حمایت عربستان سعودی داشته است؛ اختلافاتی که در سالهای گذشته بارها به درگیریهای مسلحانه در عدن و دیگر مناطق جنوبی انجامیده است.
