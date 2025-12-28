فراخوان مزدوران امارات در یمن برای تجمع نزدیک مرزهای عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات از عناصر خود خواست طی امروز یکشنبه در میدان شهر سیئون واقع نزدیکی مرزهای عربستان تجمع کنند.

بر اساس این گزارش، این فراخوان مزدوران امارات در یمن در سایه تشدید تنش‌های نظامی با مزدوران عربستان در این کشور مطرح شده است.

شورای انتقالی جنوب یمن همچنین اعلام کرد که این تجمع در مرحله حساس و مهمی برای اعلام حمایت از رئیس این شورا (عیدروس الزبیدی) صورت می‌گیرد.

این در حالی است که پیشتر عربستان سعودی از مزدوران امارات خواسته بود از استان‌های حضرموت و المهره که ۲ استان راهبردی یمن به شمار می‌روند خارج شوند؛ درخواستی که با مخالفت این مزدوران رو به رو شد. عربستان سعودی نیز به صورت هوایی مواضع عناصر شورای انتقالی در حضرموت را هدف قرار داد.

نیمه دسامبر جاری مزدوران امارات از آغاز عملیات نظامی خود در استان ابین واقع در جنوب یمن خبر دادند. این عناصر ابتدای ماه جاری میلادی نیز کنترل بخش‌هایی از استان شبوه را به دست گرفتند. آنها در استان‌های حضرموت نزدیک عربستان و المهره نزدیک کشور عمان نیز پیشروی کرده و کنترل آنها را در اختیار گرفتند.