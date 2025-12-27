هشدار وزیر دفاع عربستان به مزدوران امارات در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان گفت: زمان آن رسیده است که شورای انتقالی جنوب با پاسخ به تلاشهای میانجیگری به صدای عقل و خرد گوش دهد.
وی افزود: شورای انتقالی جنوب باید به تنش زایی خود پایان دهد و عناصرش را از اردوگاههای استانهای حضرموت و المهره خارج کند.
خالد بن سلمان تاکید کرد که مسئله جنوب یمن بخشی از هر راه حل سیاسی جامع خواهد بود و فراموش یا به حاشیه رانده نخواهد شد.
این مقام نظامی عربستان اظهار داشت: مسئله جنوب باید از طریق اجماع حل شود، نه از طریق اقدامات نسنجیده که فقط به دشمن مشترک خدمت میکند.
این اظهارات وزیر دفاع عربستان بعد از مطرح شد که شورای انتقالی جنوب به درخواست اخیر ریاض برای خارج کردن عناصر خود از المهره و حضرموت پاسخ منفی داد و منابع یمنی گزارش دادند که عربستان مواضع این شورا را هدف حملات هوایی قرار داده است.
در میان تشدید درگیریها میان مزدوران ائتلاف متجاوز در یمن، ترکی المالکی، سخنگوی این ائتلاف صبح امروز با تاکید بر ادامه حمایت عربستان از دولت مزدور مستقر در عدن، شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات را تهدید و اعلام کرد که با هرگونه تحرک نظامی که تلاشها برای کاهش تنش را نقض کند، برخورد جدی میکنیم.
سخنگوی ائتلاف متجاوز تاکید کرد که این اقدامات ما در راستای ادامه تلاشها برای کاهش تنش و خروج عناصر شورای انتقالی جنوب از حضرموت و المهره است.
لازم به ذکر است که از هفتهها قبل درگیریها میان مزدوران امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن شدت گرفته است. این درگیریها به حدی بود که آمریکا نیز نسبت به تشدید شکاف میان این مزدوران ابراز نگرانی کرده است.
استانهای حضرموت و المهره در شرق یمن به یکی از کانونهای اصلی رقابت میان مزدوران امارات و عربستان تبدیل شده است. نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات کنترل مناطق نفت خیز را به دست آورده و این پیشروی با واکنش سعودیها روبهرو شده، بهطوری که عربستان از شورای انتقالی جنوب خواسته نیروهای خود را از حضرموت و المهره خارج کرده و تنشها را کاهش دهد.
شورای انتقالی جنوب یمن از سال ۲۰۱۷ با حمایت مستقیم امارات متحده عربی تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافات عمیقی با دولت خودخوانده یمن مورد حمایت عربستان سعودی داشته است؛ اختلافاتی که در سالهای گذشته بارها به درگیریهای مسلحانه در عدن و دیگر مناطق جنوبی انجامیده است.
در سالهای اخیر و همزمان با کاهش نقش مستقیم عربستان در جنگ یمن و تشدید اختلافات میان ریاض و ابوظبی، شورای انتقالی عملاً به یک بازیگر مسلط در جنوب این کشور تبدیل شده است.
