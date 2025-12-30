به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در راستای تکمیل نواقص ایستگاه‌های در حال بهره برداری از خطوط هفتگانه شبکه مترو تهران، اینک موعد بهره برداری از ۲ ورودی جدید در ایستگاه‌های مترو هلال احمر و ۱۵ خرداد فرارسیده است.

ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر، نبش خیابان شهید قدمی واقع شده و طراحی آن به گونه‌ای صورت گرفته است تا نقش یک زیرگذر مکانیزه (مجهز به پله برقی) را برای عابران پیاده در تردد از محور خیابان هلال احمر ایفا کند. برای ساخت و تجهیز این ورودی، مبلغی در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

اما ورودی دیگری که همزمان با ورودی دوم ایستگاه هلال احمر افتتاح خواهد شد، ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد است که این ورودی هم توأمان نقش زیرگذر چهار راه گلوبندک را خواهد داشت.

ورودی مذکور با همکاری شهرداری‌های مناطق ۲ و ۱۲ احداث شده و شامل تأمین و نصب ۲ دستگاه پله برقی به همراه کیوسک ورودی آن است. این امر در راستای پیگیری‌های مکرر صورت گرفته و تصویب طرح در کمیسیون‌های ذیربط شورای اسلامی شهر تهران محقق شده است. روزانه چند صد هزار نفر در محدوده چهار راه گلوبندک تردد دارند که احداث این زیرگذر ضمن کاهش ازدحام جمعیت در معابر رو سطحی، دسترسی به ایستگاه مترو ۱۵ خرداد را نیز تسهیل می‌سازد.