بهره برداری از دسترسی غربی زیر گذر چهارراه گلوبندک

به گزارش خبرگزاری مهر، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری از بهره برداری از این زیرگذر در روز دوشنبه بیستم بهمن ماه خبر داد و گفت: تسهیل دسترسی به ایستگاه مترو پانزده خرداد در ضلع شرقی و غربی بازار از اهداف مهم طراحی و اجرای زیرگذر چهارراه گلوبندک بود. از حدود ۷ ماه پیش که مسئولیت تکمیل این زیرگذر عابر پیاده به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران واگذار شد، تلاش دست اندرکاران اجرایی روی گشایش ورودی غربی متمرکز شد تا با توجه به عدم وجود ورودی به ایستگاه مترو پانزده خرداد در ضلع غربی چهارراه گلوبندک، از میزان بار رفت و آمد شهروندان از ضلع شرقی کاسته شود.

وی با اشاره به اعمال راهکارهای مهندسی ارزش در بازطراحی و ساخت ورودی غربی زیرگذر گلوبندک به ایستگاه مترو پانزده خرداد، کاهش تعداد ورودی‌های غربی از دو ورودی (در طرح قبلی) به یک ورودی و تعریض ورودی ساخته شده در ضلع جنوب غربی، به کارگیری شفت سرویس موجود و تغییر کاربری آن به شفت آسانسور و در نتیجه جانمایی دو آسانسور ظرفیت بالا (۱۳ نفره) را از جمله نتایج عینی مطالعات مهندسی ارزش در این پروژه دانست و یادآور شد: از روز دوشنبه ۲ دستگاه آسانسور در ابتدای ورودی غربی آماده خدمت رسانی به شهروندان خواهند بود و این در حالی است که پله های برقی که برای تجهیز بیشتر این ورودی پیش بینی شده نیز در آینده نصب خواهند شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران افزود: طرح ترافیک محدوده پروژه با عنایت به شرایط ترافیکی موجود در خیابان ۱۵ خرداد غربی، مورد بازنگری قرار گرفته و شرایط استفاده بهینه شهروندان از ورودی جدید ایستگاه و آسانسورهای نصب شده در ضلع غربی چهارراه گلوبندک، ضمن اجرای بیش از ۸۰۰ مترمربع محوطه سازی فراهم شده است.

گفتنی است، با بهره برداری کامل زیرگذر چهارراه گلوبندک، ضلع غربی خیابان ۱۵ خرداد از زیر خیابان خیام به ضلع شرقی آن متصل شده و در نتیجه مشکل تداخل تردد پیاده و سواره در خیابان خیام و چهارراه گلوبندک برطرف خواهد شد. تسهیل امکان دسترسی به ایستگاه مترو در ضلع شرقی و غربی بازار از دیگر نتایج بهره برداری از این پروژه است و مجریان پروژه تلاش می کنند ورودی شرقی پروژه نیز در آینده نزدیک تحویل شهروندان شود.