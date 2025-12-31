۲ ورودی متروی تهران در خط یک و ۷ افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورودی شرقی ایستگاه ۱۵ خرداد و ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر در خطوط ۱ و ۷ مترو تهران امروز افتتاح شد. ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد در محدوده چهارراه گلوبندک و ورودی جنوبی ایستگاه مترو هلال احمر در نبش خیابان شهید قدمی با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و پاسخ به مطالبات مردمی، امروز به بهرهبرداری رسید پروژههایی که با همکاری شهرداری تهران، شرکت مترو و پس از تصویب در مراجع ذیربط شهری اجرا شدهاند.
ورودی شرقی ایستگاه ۱۵ خرداد (زیرگذر چهارراه گلوبندک)
بر اساس درخواستهای مکرر شهروندان در محدوده بازار بزرگ تهران که از طریق سامانه ۱۳۷ وصول شده است، تفاهمنامهای با موضوع ساخت و نصب سازه کیوسک ورودی شرقی و تجهیز زیرگذر گلوبندک به ۲ دستگاه پله برقی، بین منطقه ۱۲ شهرداری تهران و شرکت مترو تهران منعقد و با همکاری شهرداری مناطق ۲ و ۱۲ به انجام رسید. این زیرگذر در مجاورت ایستگاه مترو پانزده خرداد قرار داشته و ضمن ایمنسازی تردد عابران پیاده، روند دسترسی مسافران ایستگاه مترو به معابر پیرامونی و بازار را بهبود میبخشد.
این امر در راستای پیگیریهای مکرر صورت گرفته و تصویب طرح در کمیسیونهای ذیربط شورای اسلامی شهر تهران انجام شده است. گفتنی است کیوسک ورودی شرقی زیرگذر گلوبندک که یک سازه پیش ساخته است، بر اساس طرح مصوب سازمان میراث فرهنگی ساخته و در محل تعیین شده نصب شده است. روزانه چند صد هزار نفر در محدوده چهارراه گلوبندک تردد داشته و احداث این سازه حمل و نقلی ضمن کاهش ازدحام جمعیت در معابر رو سطحی، دسترسی به ایستگاه مترو ۱۵ خرداد را نیز تسهیل میکند.
ورودی جنوبی ایستگاه مترو هلال احمر
ورودی دوم ایستگاه مترو هلال احمر با صرف هزینهای در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان مورد بهرهبرداری قرار گرفت این ورودی، تردد عابران پیاده در خیابان هلال احمر برای رسیدن به ایستگاه مترو را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
ایستگاه مترو هلال احمر با تکمیل ورودی نخست آن در اسفندماه ۱۳۹۷ به بهرهبرداری رسید و از همان موقع، برنامهریزی برای ساخت ورودی جنوبی ایستگاه مذکور قرار گرفت.
احداث و تکمیل این ورودی فارغ از رعایت الزامات پدافند غیرعامل برای ایستگاههای مترو، مشکل تردد پرخطر عابران پیاده از عرض خیابان هلال احمر را برطرف خواهد ساخت؛ خصوصاً با توجه به عبور و مرور اتوبوسهای حامل مسافران ایستگاه هلال احمر که درخواستهای زیادی مبنی بر راهاندازی ورودی جنوبی آن داشتند.
ورودی دوم ایستگاه هلال احمر در نبش خیابان شهید قدمی واقع شده است. نکته مهم اینکه ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر به گونهای طراحی شده که نقش یک زیرگذر مکانیزه (مجهز به پله برقی) برای عابران پیاده در تردد از محور خیابان هلال احمر را ایفا خواهد کرد.
نظر شما