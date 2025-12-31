یاسر محمدی‌نصر شهردار ناحیه چهار منطقه ۱۱ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورودی جنوبی ایستگاه مترو هلال احمر در نبش خیابان شهید قدمی امروز با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، افزایش ایمنی تردد عابران پیاده و پاسخ به مطالبات مردمی، به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه این موضوع یکی از پروژه‌های مهم در سطح منطقه ۱۱ است، که مرکز را به جنوب شهر متصل می‌کند، گفت: این ایستگاه در ضلع شمالی هلال احمر ورودی داشت ولی در ضلع جنوبی خیابان هلال احمر فاقد ورودی بود که امروز این موضوع محقق شد و کاهش ترافیک در خیابان هلال‌احمر را با راه اندازی ورودی شاهد خواهیم بود.

محمدی‌نصر خاطر نشان کرد: شهرداری منطقه ۱۱ تهران حدود ۲ میلیارد تومان برای پیاده روسازی و بازسازی نهر ورودی خیابان قدمی هلال احمر بودجه و اعتبار اختصاص داد و این موضوعات نیز محقق شد.