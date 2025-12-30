به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران، با اشاره به آغاز اجرای طرح من شهردارم ۴ اظهار کرد: «من شهردارم» بستری برای شنیدن صدای محله‌ها و تبدیل نگاه و دغدغه شهروندان به تصمیم و اقدام شهری است؛ مسیری که مدیریت شهری را به متن زندگی مردم نزدیک‌تر می‌کند.

وی افزود: با آغاز چهارمین دوره این طرح، ستادهای «من شهردارم ۴» در تمامی نواحی منطقه ۱۱ فعال شده‌اند تا شهروندان بتوانند بدون واسطه، پیشنهادها، نیازها و اولویت‌های محله‌ای خود را در فرایندی شفاف و هدفمند ثبت کنند.

شهردار منطقه ۱۱ با تأکید بر رویکرد محله‌محور مدیریت شهری گفت: شهر تنها مجموعه‌ای از خیابان‌ها و ساختمان‌ها نیست؛ شهر زمانی معنا پیدا می‌کند که اندیشه، مشارکت و حس تعلق شهروندان در آن جریان داشته باشد و طرح «من شهردارم» دقیقاً با همین نگاه طراحی و اجرا شده است.

قمی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در این طرح، جهت‌دهنده اولویت‌های اجرایی، عامل استفاده بهینه از منابع و زمینه‌ساز اجرای واقع‌بینانه پروژه‌های شهری است و تجربه نشان داده هر جا شهروندان نقش‌آفرین بوده‌اند، کیفیت زندگی شهری نیز ارتقا یافته است.

وی شفافیت، گفت‌وگوی مستمر با مردم و پاسخگویی مدیریت شهری را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای «من شهردارم ۴» دانست و افزود: با آموزش، اطلاع‌رسانی و فراهم‌سازی دسترسی برابر برای همه اقشار، تلاش کرده‌ایم صدای تمام محلات منطقه ۱۱ شنیده شود.

شهردار منطقه ۱۱ در پایان تصریح کرد: استمرار این مسیر، سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند، همدلی محله‌ها را گسترش می‌دهد و نتایج ملموس آن در زندگی روزمره شهروندان نمایان خواهد شد. در منطقه ۱۱، اولویت ما همان چیزی است که شهروندان انتخاب می‌کنند.