«من شهردارم ۴» صدای محله‌های منطقه ۱۱ تهران را پررنگ‌تر می‌کند

شهردار منطقه ۱۱ تهران با اعلام آغاز اجرای چهارمین دوره طرح «من شهردارم»، از فعال‌سازی ستادهای این طرح در نواحی چهارگانه منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران، با اشاره به آغاز اجرای طرح من شهردارم ۴ اظهار کرد: «من شهردارم» بستری برای شنیدن صدای محله‌ها و تبدیل نگاه و دغدغه شهروندان به تصمیم و اقدام شهری است؛ مسیری که مدیریت شهری را به متن زندگی مردم نزدیک‌تر می‌کند.

وی افزود: با آغاز چهارمین دوره این طرح، ستادهای «من شهردارم ۴» در تمامی نواحی منطقه ۱۱ فعال شده‌اند تا شهروندان بتوانند بدون واسطه، پیشنهادها، نیازها و اولویت‌های محله‌ای خود را در فرایندی شفاف و هدفمند ثبت کنند.

شهردار منطقه ۱۱ با تأکید بر رویکرد محله‌محور مدیریت شهری گفت: شهر تنها مجموعه‌ای از خیابان‌ها و ساختمان‌ها نیست؛ شهر زمانی معنا پیدا می‌کند که اندیشه، مشارکت و حس تعلق شهروندان در آن جریان داشته باشد و طرح «من شهردارم» دقیقاً با همین نگاه طراحی و اجرا شده است.

قمی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در این طرح، جهت‌دهنده اولویت‌های اجرایی، عامل استفاده بهینه از منابع و زمینه‌ساز اجرای واقع‌بینانه پروژه‌های شهری است و تجربه نشان داده هر جا شهروندان نقش‌آفرین بوده‌اند، کیفیت زندگی شهری نیز ارتقا یافته است.

وی شفافیت، گفت‌وگوی مستمر با مردم و پاسخگویی مدیریت شهری را از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای «من شهردارم ۴» دانست و افزود: با آموزش، اطلاع‌رسانی و فراهم‌سازی دسترسی برابر برای همه اقشار، تلاش کرده‌ایم صدای تمام محلات منطقه ۱۱ شنیده شود.

شهردار منطقه ۱۱ در پایان تصریح کرد: استمرار این مسیر، سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند، همدلی محله‌ها را گسترش می‌دهد و نتایج ملموس آن در زندگی روزمره شهروندان نمایان خواهد شد. در منطقه ۱۱، اولویت ما همان چیزی است که شهروندان انتخاب می‌کنند.

