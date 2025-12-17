به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ تهران با بیان اینکه چهارمین دوره طرح من شهردارم به عنوان یکی از مهمترین برنامههای بودجهریزی مشارکتی این دوره مدیریت شهری در مناطق شهر تهران اجرا شده است، اظهار کرد: در چهارمین دوره از این طرح نیز مطابق ادوار گذشته، مدیریت شهری از شهروندان خواست با ارائه پیشنهادها، درباره مسائل و نیازهای محله محل سکونت خود اظهار نظر کرده و با طرح مطالباتشان، مدیریت شهری را به چالش بکشند.
وی افزود: در فرایند ثبت پیشنهادات این دوره بیش از ۴ هزار و ۷۲۸ پیشنهاد از سوی شهروندان منطقه ۸ به ثبت رسید که پس از انجام بازدیدهای میدانی، بررسیهای کارشناسی، برگزاری نشستهای تخصصی و پایش دیدگاههای معتمدین و فعالان محلات، ۱۹۳ پروژه محلهمحور، که قابلیت اجرایی، فنی و بودجهای را دارا بود، از میان این پیشنهادها تعریف و تأیید شد.
شهردار منطقه ۸ با اشاره به حوزههای تعریف شده این پروژهها تصریح کرد: پروژههای تعریف شده در نواحی سهگانه منطقه، در قالب پروژههای مستمر توسعه محلهای عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی همچون بهسازی و نوسازی جداول، مناسبسازی معابر، اصلاح هندسی معابر، بهسازی و تجهیز مدارس، بازسازی و ایمنسازی میادین، آسفالت معابر، توسعه فضای سبز و ایمنسازی آبنماها را در بر میگیرد.
تنهایی با تأکید بر اهمیت مرحله رأیگیری در طرح من شهردارم افزود: ۱۹۳ پروژهای که امروز به مرحله تعریف رسیده، حاصل نظر مستقیم شهروندان است و تحقق آنها بدون مشارکت و رأی مردم ممکن نخواهد بود.
وی ادامه داد: از شهروندان منطقه ۸ دعوت میکنیم با حضور فعال در مرحله رأیدهی طرح من شهردارم، پروژههای اولویتدار محله خود را انتخاب کنند تا محلهمحوری از شعار به عمل تبدیل شود.
شهردار منطقه ۸ در پایان خاطرنشان کرد: منطقه ۸ به عنوان یکی از مناطق پرتراکم شهر تهران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی شهروندان در تصمیمسازی و اجرای پروژههای توسعه محلهای است.
