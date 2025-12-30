هشدار نارنجی هواشناسی؛ ورود گردوخاک عراقی به خوزستان

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس این هشدار که مورخ نهم دیماه ۱۴۰۴ صادر شده، ورود گردوخاک عراقی از اواسط روز سهشنبه نهم دیماه تا بعدازظهر همان روز سبب کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلایندههای گردوخاک در بخشهایی از استان خواهد شد.
وی افزود: این پدیده بهویژه مناطق غربی و مرکزی استان خوزستان را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند منجر به شرایط ناسالم هوا، بهخصوص برای گروههای حساس شود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان توصیه کرد: سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و سایر گروههای حساس از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و سایر شهروندان نیز از فعالیتهای طولانیمدت در هوای آزاد پرهیز کنند.
