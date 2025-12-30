  1. استانها
  2. خوزستان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

هشدار نارنجی هواشناسی؛ ورود گردوخاک عراقی به خوزستان

هشدار نارنجی هواشناسی؛ ورود گردوخاک عراقی به خوزستان

اهواز – مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از صدور هشدار سطح نارنجی مرکز ملی پایش و هشدار سریع هواشناسی کشور در خصوص ورود توده گردوخاک عراقی به استان خبر داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس این هشدار که مورخ نهم دی‌ماه ۱۴۰۴ صادر شده، ورود گردوخاک عراقی از اواسط روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه تا بعدازظهر همان روز سبب کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های گردوخاک در بخش‌هایی از استان خواهد شد.

وی افزود: این پدیده به‌ویژه مناطق غربی و مرکزی استان خوزستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند منجر به شرایط ناسالم هوا، به‌خصوص برای گروه‌های حساس شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توصیه کرد: سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و سایر گروه‌های حساس از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و سایر شهروندان نیز از فعالیت‌های طولانی‌مدت در هوای آزاد پرهیز کنند.

کد خبر 6707258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها