ترکیه ۳۵۷ تروریست داعشی را بازداشت کرد

ترکیه در ادامه عملیات ضد جاسوسی خود ۳۵۷ تن دیگر از عناصر مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش را بازداشت کرد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که پلیس این کشور امروز سه شنبه، ۳۵۷ مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش را در عملیات‌های همزمان در ۲۱ استان دستگیر کرده است.

امروز همچنین بیانیه‌ای از سوی دادستانی کل آنکارا صادر شد که در آن آمده است که ۱۷ مظنون مرتبط با سازمان تروریستی داعش از طریق پیوستن به آن یا جنگیدن در صفوف آن در مناطق درگیری شناسایی شده‌اند.

این بیانیه با اشاره به اینکه ۱۱ نفر از این مظنونان دارای تابعیت خارجی هستند، افزود که در حال حاضر تحقیقات از مظنونان در اداره امنیت آنکارا ادامه دارد.

این اتفاق در پی عملیاتی است که مقامات ترکیه علیه داعش در استان یالوا در غرب کشور انجام دادند و به گفته علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه، منجر به کشته شدن ۳ نفر از نیروهای پلیس و زخمی شدن ۸ نفر دیگر شده است. وزیر کشور ترکیه از هلاکت ۶ تروریست داعشی در این حملات خبر داد.

