ترکیه ۱۱۵ عنصر داعش را بازداشت کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر دادستانی کل استانبول امروز پنجشنبه اعلام کرد که مقامات ترکیه ۱۱۵ نفر را به اتهام عضویت در گروهک تروریستی داعش و برنامه‌ریزی برای انجام حملات در جشن‌های کریسمس و سال نو در این کشور دستگیر کرده‌اند.

این دفتر در بیانیه‌ای که در پلتفرم ایکس منتشر کرد، توضیح داد که پلیس استانبول اطلاعاتی در اختیار داشت مبنی بر اینکه اعضای این سازمان در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملاتی در داخل ترکیه، به ویژه علیه غیرمسلمانان، همزمان با تعطیلات پایان سال بودند.

این بیانیه افزود که پلیس عملیات همزمان را در ۱۲۴ مکان استانبول انجام داد که منجر به دستگیری ۱۱۵ نفر از ۱۳۷ مظنونی شد که مقامات به دنبال دستگیری آنها بودند.

دفتر دادستانی کل اشاره کرد که عملیات بازرسی همچنین منجر به کشف تعدادی اسلحه کمری و مهمات شد.