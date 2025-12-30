شمس لنگرودی با «دکه» در راه جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «دکه» فیلمی به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی مهدی ودادی است که در صورت پذیرفته شدن در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی می‌شود.

شمس لنگرودی که پیش‌تر در فیلم‌هایی همچون «پنج تا پنج»، «احتمال باران اسیدی»، «رفتن» و «دوباره زندگی» بازی کرده است، در این درام اجتماعی ملتهب ایفاگر نقشی متفاوت خواهد بود.

سالار طهرانی، کارگردان «دکه» فارغ‌التحصیل رشته سینما است که ساخت فیلم بلند «شاهین»، سریال «مهلکه» و چند فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه دارد. مهدی ودادی علاوه بر تهیه‌کنندگی فیلم، فیلمنامه «دکه» را نیز نوشته است.

اسامی دیگر بازیگران و عوامل فیلم به زودی اعلام خواهد شد.