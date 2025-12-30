  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

شمس لنگرودی با «دکه» در راه جشنواره فیلم فجر

شمس لنگرودی با «دکه» در راه جشنواره فیلم فجر

محمد شمس لنگرودی شاعر و نویسنده به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم سینمایی «دکه» جلوی دوربین رفت. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «دکه» فیلمی به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی مهدی ودادی است که در صورت پذیرفته شدن در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی می‌شود.

شمس لنگرودی که پیش‌تر در فیلم‌هایی همچون «پنج تا پنج»، «احتمال باران اسیدی»، «رفتن» و «دوباره زندگی» بازی کرده است، در این درام اجتماعی ملتهب ایفاگر نقشی متفاوت خواهد بود.

سالار طهرانی، کارگردان «دکه» فارغ‌التحصیل رشته سینما است که ساخت فیلم بلند «شاهین»، سریال «مهلکه» و چند فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه دارد. مهدی ودادی علاوه بر تهیه‌کنندگی فیلم، فیلمنامه «دکه» را نیز نوشته است.

اسامی دیگر بازیگران و عوامل فیلم به زودی اعلام خواهد شد.

کد خبر 6707359
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها