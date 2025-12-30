برگزاری جشن دانشجویان نوورود غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، جشن دانشجویان نوورود بینالملل غیرایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران صبح امروز ۹ دی ماه در مرکز همایشهای رازی برگزار شد. در این مراسم، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با ابراز خرسندی از میزبانی دانشجویان نوورود بینالمللی، گفت: حضور دانشجویان از کشورهای مختلف در ایران پیام روشنی برای جهان دارد و آن اینکه همه انسانها برابرند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مظهر تمدن اسلامی و یکی از کشورهای پیشرو منطقه در علوم پزشکی، افتخار میزبانی شما را دارد.
توکلی با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: این دانشگاه یکی از دانشگاههای شاخص کشور است که در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی همواره دستاوردهای افتخارآمیز داشته است. شما میتوانید به حضور خود در این دانشگاه ببالید و مطمئن باشید دوران دانشجویی شما با خاطرات و تجربههای ارزشمند همراه خواهد بود.
وی با تأکید بر تمرکز امکانات آموزشی و رفاهی در پردیس دانشگاه، افزود: تمام خدمات آموزشی، رفاهی و کتابخانهای به صورت متمرکز در دسترس دانشجویان قرار دارد و شعار ما این است که بین دانشجوی ایرانی و بینالمللی تفاوتی وجود ندارد و همه از امکانات برابر برخوردارند.
توکلی همچنین فراگیری زبان فارسی توسط دانشجویان بینالمللی را یک ضرورت دانست و گفت: زبان فارسی زبانی غنی و معتبر است و تسلط به آن میتواند درک بهتر از فرهنگ ایرانی و فضای آموزشی دانشگاه را فراهم کند.
دانشجویان مستعد از کشورهای همسایه ظرفیت بزرگی برای ارتقای تعاملات علمی هستند
در ادامه برنامه، مهدی مقتدایی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به پیشینه دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: این دانشگاه در سال ۱۹۷۵ تأسیس شده و اکنون بیش از ۱۰ هزار دانشجو در آن مشغول تحصیل هستند که از این میان حدود ۱۵۰۰ دانشجوی بینالمللی از ۱۵ کشور مختلف به تحصیل اشتغال دارند.
وی افزود: دانشگاه دارای ۱۱ دانشکده و بیش از ۲۰۰ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف است و امکان ثبتنام آنلاین برای رشتههای گوناگون حوزه علوم پزشکی و مراقبتهای بهداشتی فراهم شده است. مقتدایی حضور دانشجویان بینالمللی را فرصتی ارزشمند برای تبادل علمی و فرهنگی دانست و گفت: دانشجویان مستعد از کشورهای همسایه ظرفیت بزرگی برای ارتقای تعاملات علمی و آشنایی نخبگان علوم پزشکی با یکدیگر ایجاد میکنند.
همچنین جعفرنژاد رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ضمن خوشامدگویی به دانشجویان نوورود دانشکده پزشکی بر لزوم توجه دقیق به قوانین آموزشی و اخلاق حرفهای تأکید کرد و افزود: دانشجویان باید اساسنامهها و ضوابط آموزشی را به دقت دنبال کنند تا مسیر تحصیل برای آنان با سهولت و موفقیت بیشتری طی شود.
وی خطاب به دانشجویان غیرایرانی گفت: ممکن است برخی دانشجویان در ابتدای راه در حوزه زبان فارسی با چالشهایی روبهرو باشند، اما انتظار میرود با تلاش جدی و همراهی دانشگاه این مسیر را به خوبی طی کنند و تمام دورههای آموزشی خود را در دانشگاه علوم پزشکی ایران به پایان برسانند.
جعفرنژاد ابراز امیدواری کرد که با رعایت اصول علمی و اخلاقی، دانشجویان در زمره نیروهای توانمند حوزه سلامت در کشورهای خود قرار گیرند.
گفتنی است هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۶۰۰ دانشجوی خارجی در حال تحصیل هستند. امسال نیز ۳۵۴ دانشجو از کشورهای عراق، غنا، هندوستان، پاکستان، ترکیه، لبنان، افغانستان وارد دانشگاه این شدهاند.
