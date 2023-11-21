تحصیل بالغ بر ۸۰۰۰ دانشجوی پزشکی خارجی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل باقریفرد بعد از ظهر امروز سهشنبه در چهارمین کارگاه بینالمللیسازی آموزش عالی در علوم پزشکی بیان کرد: بینالمللیسازی حوزه آموزش علوم پزشکی یکی از مأموریتهای وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از هشت هزار دانشجوی خارجی از چهل و دو کشور جهان در کشور داریم که در رشتههای علوم پزشکی تحصیل میکنند.
وی افزود: استان خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم به دلیل ظرفیتهای مختلفی که از نظر اقلیمی، پویش، زبان عربی و همچنین فضای آموزشی دارد، محل اقبال بسیاری از دانشجویان در سراسر کشور است که تمایل دارند در این استان و دانشگاه علوم پزشکی اهواز تحصیل کنند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این کارگاه توانمندسازی در دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز برای توانمندی همه اساتید، کارشناسان و کارمندان حوزه بینالملل در جذب دانشجویان خارجی برگزار میشود و امیدواریم نتیجه این کارگاه برای دانشگاه علوم پزشکی اهواز و کلان منطقه ۴ آمایشی پرثمر باشد.
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