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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۵۳

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد؛

تحصیل بالغ بر ۸۰۰۰ دانشجوی پزشکی خارجی در ایران

تحصیل بالغ بر ۸۰۰۰ دانشجوی پزشکی خارجی در ایران

اهواز- معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: بیش از هشت هزار دانشجوی علوم پزشکی خارجی از چهل و دو کشور جهان در ایران تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل باقری‌فرد بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در چهارمین کارگاه بین‌المللی‌سازی آموزش عالی در علوم پزشکی بیان کرد: بین‌المللی‌سازی حوزه آموزش علوم پزشکی یکی از مأموریت‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از هشت هزار دانشجوی خارجی از چهل و دو کشور جهان در کشور داریم که در رشته‌های علوم پزشکی تحصیل می‌کنند.

وی افزود: استان خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم به دلیل ظرفیت‌های مختلفی که از نظر اقلیمی، پویش، زبان عربی و همچنین فضای آموزشی دارد، محل اقبال بسیاری از دانشجویان در سراسر کشور است که تمایل دارند در این استان و دانشگاه علوم پزشکی اهواز تحصیل کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این کارگاه توانمندسازی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز برای توانمندی همه اساتید، کارشناسان و کارمندان حوزه بین‌الملل در جذب دانشجویان خارجی برگزار می‌شود و امیدواریم نتیجه این کارگاه برای دانشگاه علوم پزشکی اهواز و کلان منطقه ۴ آمایشی پرثمر باشد.

کد مطلب 5946534

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    نظرات

    • فریاد IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      31 0
      پاسخ
      چطور وقتی که ظرفیت پزشکی در کنکور 20 درصد زیاد میشه همه می فرمایند امکانت نداریم علم از بین می رود این می شود ان می شود ولی برای جذب دانشجوی خارجی کسی حرف نمی زنه !!! داستان چیه؟ خدا می داند
      • سوزان IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
        4 7
        موضوع اینه که دانشجوی خارجی پول میده و صندلی هایی که برای دانشجوهای خارجی کنار گذاشتن جدا هست و جای دانشجو داخلی رو نمیگیره جذب دانشجوی خارجی یکی از راه های درامد دولته
    • Ali US ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      19 0
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      وقتی متقاضیان زیادی داریم،به جای اعزام ب خارج ،جای اینها در داخل تحصیل کنند و مبلغی ک ،میخواستن برن خارج بدن ،به دانشگاه داخل بدن
    • US ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      16 0
      پاسخ
      واقعا نمیدانم چرا مس‌وولین ما و وزرای ما به جای این دانشجویان خارجی ک واردمیکنن دانشجویان خودمون ک این همه پول میدن و از ناچاری میرن خارج کشور تحصیل میکنن واین همه پول از کشور خارج میشود را داخل ایران ثبت نام نمیکنن.اگ امکانات ندارن پ چرا اینا رو وارد میکنن فکری ب حال دانشجوهای خودمون بکنن
    • RU ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      8 0
      پاسخ
      این آقایان که موقع حرف،امکانات ندارند و استاد ندارند حالا چرا همه چیز دارند و افتخار هم می کنند به آموزش خارجی ها؟؟؟آیا مسئولین می دانند دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج دو برابر اینها از کشور ارز خارج می کنند؟؟؟
    • فاطمه IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      15 4
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      لطفا بجای این که دانشجویان خودمون برن خارج پول بدن درس بخونن.هومون هزینه بدن اینجا بخونن که ابن همه ارز خارج نشه و پدر ومادرا هم این همه نگران غربت بچه ها شون نشن
    • امیر IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      15 2
      پاسخ
      خدا لعنتتون کنه
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      10 1
      پاسخ
      با سلام وقتی خودمون کلی متقاضی پزشکی داریم این پذیرش خارجی ها چه معنایی دارد
    • ندا IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      2 0
      پاسخ
      چرا بچه های خودمون آواره خارج میشن که برن پزشکی بخونن ظرفیت ها تکمیل و کنکور رو سخت کردین دانشجو خارجی با خرید صندلی میاد اینجا تحصیل کنه دانشگاهها رو هم فروختین
    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      4 0
      پاسخ
      بچه‌ها ی ایران باید پشت کنکور بمونن بعد خارجی ها راحت وارد رشته های پزشکی و دندانپزشکی بشن شرم آوره
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      این ظرفیتی که ر دوسال اخیر با آمار افزایش پیدا کرده اصلا برای داوطلب ایرانی نبوده اتفاقا ظرفیت پذیرش برای داوطلب ایرانی امسال خیلی کمتر شده بود با شمارش ظرفیت دانشگاهها در دفترچه انتخاب رشته کاملا واضح بود امسال داوطلبان با رتبه های مشابه سال های گذشته مردود شدند در حالی که ظرفیت ها ظاهراً زیاد شده
    • و US ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
      2 0
      پاسخ
      اینهمه جوان تحصیل کرده و با استعداد پشت کنکور موندن وهمه دارن افسردگی می گیرن رو جذب نمی کنن و دانشجوی خارجی رو می گیرن که پول میدن آقا ماهم حاضریم بخاطر بچه هامون پول بدیم ودر رشته مورد علاقه شون تحصیل کنن آخه چرا حق بچه های ما رو میدن به خارجی ها

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