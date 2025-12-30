بصیرت رمز عبور از فتنه ها؛ بازخوانی حماسه ۹ دی در آذربایجان غربی

خبرگزاری مهر- گروه استانها، سکینه اسمی: حماسه ۹ دی ماه سال ۸۸ در این نقطه از ایران اسلامی که سالهاست مرزدار حریم ولایت و عزت و سربلندی ایران اسلامی همواره برگ زرین و درخشانی در تاریخ قطور این دیار است که مردم با حضور خودجوش و پرشور نشان دادند هیچ گاه تسلیم فتنه و توطئه دشمنان داخلی و خارجی نخواهند بود.
در آن سالها اقشار مختلف مردم آذربایجان غربی در ۱۷ شهرستان استان با حضور در خیابانها، معابر و میادین اصلی شهرها و با سردادن شعارهای انقلابی بار دیگر بصیرت و ولایتمداری خود را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند تا آخرین قطره خون پای آرمانها والای انقلاب اسلامی ایستادهاند.
نهم دی ماه به عنوان حماسه عظیم حضور میلیونی مردم در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با ولی فقیه، بعد از فتنه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده و زدودنی نیست.
تاریخ قطور و ۴۰ ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ثابت کرده است هر کجا نظام مقدس جمهوری اسلامی نیاز به حمایت مردمی داشته مردم متعهد و انقلابی ایران اسلامی حضور گستردهای پیدا کرده و وظیفه خود را به نحو احسن ایفا کردهاند و مردم مرزدار آذربایجان غربی این همدلی و وحدت را به خوبی به نمایش گذاشتند.
بعد از انتخابات سال ۸۸ توطئههای ناجوانمردانه ای توسط دشمنان بر علیه ایران اسلامی طراحی شده بود ولی با وجود دسیسههای حساب شده دشمن، مردم انقلابی توانستند با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و با بصیرت و آگاهی، چهره واقعی دشمن را تشخیص داده و حربههای دشمن را نقش بر آب کنند که حماسه نهم دی ماه دلیل روشنی بر این ادعاست.
حماسه ۹ دی نماد بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر فتنه گران داخلی و خارجی است
نماینده مردم آذربایجانغربی در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، حماسه ۹ دی را یکی از نقاط عطف در تاریخ انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: حماسه ۹ دی ماه سال ۸۸ نمادی از بصیرت، وحدت و ایستادگی ملت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی است.
حجت الاسلام و المسلمین عسگر دیرباز با بیان اینکه کشور در ۹ دی ماه سال ۸۸ شرایط خاصی را تجربه کرد، بخشی از نیروهای داخلی با حمایت و همراهی دشمنان خارجی تلاش کردند افکار عمومی را نسبت به نظام دلسرد کنند و مشروعیت انقلاب را زیر سوال ببرند، افزود: اما حضور مردم آگاه و با بصیرت در صحنه نشان داد که انقلاب اسلامی متعلق به ملت است و هیچ هجمهای نمیتواند آن را متزلزل کند.
حجت الاسلام دیرباز با بیان اینکه اهمیت ۹ دی بیش از جنبه سیاسی صرف، در بعد بصیرتی و اخلاقی آن نهفته است، گفت: این حماسه، محصول درک درست از حق و باطل، شناخت تهدیدها و تصمیمگیری آگاهانه مردم بود. کسانی که در این روز به صحنه آمدند، اغلب سابقه طولانی خدمت به انقلاب داشتند اما از انقلاب جدا شده بودند اما مردم با بصیرت و شناخت آگاهانه در دام فتنه آنها نیافتاده و با بصیرت برابر دشمنان داخلی و خارجی ایستادند.
نقش مردم مرزدار آذربایجان غربی در حماسه ۹ دی ماه مثال زدنی است
نماینده مردم آذربایجان غربی در خبرگان رهبری با اشاره به نقش برجسته مردم مرزدار، ولایتمدار و با بصیرت آذربایجان غربی در حماسه ۹ دی ماه سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: آذربایجانغربی همواره استانی متعهد به وحدت و همزیستی مسالمتآمیز اقوام و مذاهب مختلف بوده است. مردم این استان در حماسه ۹ دی با حضور آگاهانه خود، دفاع از کیان کشور و ارزشهای انقلاب را به نمایش گذاشتند.
وی با بیان اینکه با وجود تنوع اقوام و ادیان در این استان مردم همواره با بصیرت و ولایتمداری پشتیبان ولایت فقیه و نظام هستند، گفت: حضور مردم آذربایجان غربی در آن برهه تاریخی نشاندهنده توانمندی اجتماعی و اتحاد ملی است. حماسه ۹ دی نه تنها واکنشی آنی و احساسی نبود، بلکه حرکتی حسابشده و منطبق با مصالح ملی بود که از بصیرت، تجربه و سابقه خدمت مردمی نشأت گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین دیرباز با اشاره به پیام این روز برای نسل جوان تاکید کرد: حماسه ۹ دی یادآور لزوم بصیرتافزایی، تحلیل درست و شناخت صحیح حق و باطل است، این پیام برای جوانان اهمیت دارد تا در مواجهه با تهدیدهای سیاسی، رسانهای و فرهنگی امروز، مسیر انقلاب را گم نکنند و از ارزشها دفاع کنند.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: حماسه ۹ دی، نمادی از استقامت، وحدت و تکیه بر مبانی انقلاب است و نشان میدهد که ملت ایران در بزنگاههای حساس قادر است با هدایت رهبری و اتحاد ملی، از کیان انقلاب و ارزشهای آن دفاع کند.
به گفته دیرباز، این حماسه نباید صرفاً یک خاطره تاریخی باشد، بلکه درس بصیرت، وحدت و مسئولیت اجتماعی برای امروز و فردای ایران است، مرور و تبیین این حوادث برای نسلهای آینده ضروری است تا ملاکهای تصمیمگیری آگاهانه و حمایت از ارزشهای انقلاب همیشه در ذهن و عمل مردم زنده بماند.
بیاعتباری فتنه ۸۸ با بصیرت مردم و رهبری خنثی شد
امام جمعه اهل سنت شاهین دژ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فتنه ۸۸ با بصیرت مردم و رهبری خنثی شد، گفت: این فتنه با هدایتهای مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه مردم در حماسه ۹ دی خنثی و به زبالهدان تاریخ سپرده شد.
ماموستا خالد رسول زاده با بیان اینکه فتنه ۹ دی ماه سال ۸۸ حادثهای عجیبی بود که بعد از آن، شیرینی حضور ۴۰ میلیونی کام مردم را تلخ کرد، افزود: هدف اصلی فتنه ۸۸ براندازی نظام بود، اما آگاهی و بصیرت و حماسه ۹ دی ملت ایران فتنه و فتنهگران را به زبالهدان تاریخ هدایت کرد.
وی عنوان کرد: در عین حال امروز عدهای به دنبال آن هستند که حرکت بزرگ نهم دی را به دست فراموشی بسپارند که در رأس آن، دشمنان خارجنشین هستند که نمیخواهند ذهن مردم به این افتخارات و حماسهها توجه داشته باشد.
امام جمعه اهل سنت شاهین دژ ادامه داد: ماندگاری افتخارات انقلاب اسلامی از جمله دفاع مقدس و پیروزیهای چشمگیر این ملت و حماسههای میلیونی مردم نباید به فراموشی سپرده شود و همه کسانی که تریبون، قلم، رسانه و بیانی دارند، نباید اجازه بدهند از این حماسهها و افتخارات غفلت شود.
وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ یک فتنه تاریک و پیچیده و همه امکانات در خدمت یک اندیشه پلید برای ایجاد آشوب و جنگ داخلی بود که همه تجهیزات رسانهای و تسلیحاتی را به بهانه تقلب در انتخابات به میدان آورده بود، گفت: این همان خطی بود که اتاق فکر در خارج دنبال میکرد تا با آشوب و اغتشاش در خیابان و چانهزنی با بیت رهبری به خواستههای خود برسند.
ماموستا رسول زاده با بیان اینکه جهاد تبیین را باید جدی بگیریم، افزود: نعمت مقام معظم رهبری را باید ارزش نهاد و تاکنون فتنههای زیادی علیه نظام توسط دشمنان طراحی شده اما تمامی آنها به وسیله رهبری و مردم خنثی شده و به پیروزی رسیدهایم.
حماسه ۹ دیماه نماد بصیرت و حضور به موقع مردم است
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه مهاباد روز سهشنبه در آئین گرامیداشت نهم دیماه، اظهار کرد: فتنه سال ۱۳۸۸ یکی از پیچیدهترین فتنهها علیه انقلاب اسلامی بود که با طراحی دشمنان خارجی و همراهی برخی عناصر داخلی فریبخورده شکل گرفت و هدف آن تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد شکاف در جامعه بود.
حجتالاسلام محسن حمزهصحیحی افزود: از ماهها پیش از انتخابات، ادعای تقلب بهعنوان سناریوی از پیش طراحیشده مطرح شد تا در صورت عدم پیروزی جریانهای خاص، زمینهسازی برای آشوب و بیثباتی در کشور انجام شود.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه مهاباد گفت: در حالی که مشارکت بیش از ۸۵ درصدی مردم در آن انتخابات، نماد مردمسالاری دینی و پشتوانه مشروعیت نظام بود ولی عدهای خواهان خدشهدار کردن آن بودند.
حمزهصحیحی ادامه داد: هدف اصلی فتنهگران، ضربه زدن به وحدت ملی و قطع پیوند میان مردم، نظام و ولایت فقیه بود، زیرا دشمنان بهخوبی میدانند تنها راه آسیب زدن به جمهوری اسلامی، جدا کردن مردم از نظام و رهبری است.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته از بحرانها و تهدیدهای متعددی عبور کرده است، گفت: نظام اسلامی با اتکا به رهبری و حضور آگاهانه مردم، نه تنها تضعیف نشده، بلکه هر بار مستحکمتر از گذشته مسیر خود را ادامه داده است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه مهاباد نهم دیماه را نماد بصیرت و حضور به موقع مردم دانست و افزود: این روز نشان داد ملت ایران در بزنگاههای حساس، با حفظ وحدت و انسجام، توطئههای دشمنان را خنثی میکند.
زنده نگه داشتن حماسه ۹ دی عاملی برای افزایش بصیرت نسل جوان است
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۹ دی نماد بصیرت، آگاهی و حضور بهموقع مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است، گفت: زنده نگه داشتن حماسه ۹ دی، تقویتکننده وحدت ملی و عامل مهمی در افزایش بصیرت نسل جوان در برابر جنگ نرم دشمن است.
حجتالاسلام منصور امامی امروز سه شنبه در همایش گرامیداشت روز ۹ دی ماه در میاندوآب با اشاره به اینکه مردم ایران در ۹ دی با تبعیت از ولایت فقیه، توطئههای دشمنان را خنثی کردند و بار دیگر وفاداری خود به نظام و آرمانهای امام راحل (ره) را به نمایش گذاشتند، ادامه داد: در ۹ دی سال ۸۸ حضور مردم در صحنه درس فراموش ناشدنی به دشمنان و فتنه گران دادند که تاریخ هرگز آنرا فراموش نخواهد کرد.
حجت الاسلام امامی افزود: ملت ایران در صحنههای سخت و حساس و برای غلبه بر تفکرات شیطانی همیشه با تکیه بر خداوند متعال، معنویات و در سایه وحدت و یکدلی به افتخارات بزرگی دست یافته است که حماسه ۹ دی یکی از این افتخارات حسینی است.
امام جمعه میاندوآب نیز در این مراسم با بیان اینکه ۹ دی تجلی بصیرت، دشمنشناسی و حضور هوشمندانه مردم در صحنههای حساس انقلاب اسلامی است، گفت: ملت ایران در این روز تاریخی با ایستادگی و تبعیت از ولایت فقیه، بار دیگر نشان دادند که اجازه نخواهند داد دشمنان با فتنهگری و ایجاد تفرقه، به نظام اسلامی ضربه بزنند.
حجت الاسلام حمید حسن زاده تصریح کرد: حفظ و تبیین دستاوردهای حماسه ۹ دی وظیفهای همگانی است و باید با روشنگری و آگاهیبخشی، این روحیه انقلابی به نسلهای آینده منتقل شود.
امام جمعه شهرستان پلدشت گفت: یومالله ۹ دی، مظهر بصیرت و ولایتمداری ملت ایران و پایبندی ایشان به عهد و پیمانشان با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.
مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانیهای خود در خصوص این حماسه بیان کردند، در قضایای سال ۸۸ که دشمن تصور میکرد طراحی دهسالهی او بر ضد جمهوری اسلامی به نتیجه رسیده است، ملت ایران باقدرت در صحنه حاضر شد و بر دهان مخالفان و معارضان بینالمللی زد؛ چه برسد به مزدوران داخلی آنها که در مقابل عظمت ملت ایران به حساب نمیآیند.
با تکیه بر این فرمایشات مردم ایران و مرز مرزدار آذربایجان غربی همواره در تمامی برهههای تاریخی نشان دادند با بصیرت و آگاهی به موقع پای آرمانهای والای نظام و ولایت فقیه ایستادهاند و خواهند ایستاد و حماسه تاریخی ۹ دی تنها برگی از دفتر قطور انقلاب اسلامی است.
