به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر ابوالفضل باقری‌فرد در دومین جشنواره جایزه ملی ثریا که به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: پیش از انقلاب اسلامی ما مجبور بودیم پزشکانی از کشورهای دیگر مانند بنگلادش و هند داشته باشیم و امروز پس‌ از ۴۵ سال دانشجویان پزشکی از بسیاری کشورها در ایران تحصیل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه دانشجویان بین‌الملل باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنیم که این افراد بتوانند در آسایش و راحتی در ایران تحصیل کنند، اظهار داشت: ما در بخش دانشجویان بین‌الملل مشکلاتی داریم که مسؤولان ذی‌ربط در حال پیگیری هستند. حضور دانشجویان خارجی و تحصیل آنها در کشور باید بهتر شود و مسائل کنسولی و روادید آنها باید حل شود. یکی از مطالبات جدی دانشجویان خارجی حل مساله روادید است.

معاون آموزشی وزیر بهداشت با بیان اینکه بیش‌از 8 هزار و ۲۰۰ دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی شامل رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی تحصیل می کنند، گفت: دانشجویان بین الملل در رشته پزشکی در ایران از ۵۲ کشور جهان هستند و تنها شامل کشورهای همسایه هم نمی‌شود و دانشجویان زیادی از کشورهای اروپایی داریم که در ایران در رشته‌های علوم پزشکی در حال تحصیل هستند. بسیاری از دانشجویان خارجی از کشورهای پیشرفته برای تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی ایران را انتخاب می‌کنند.

باقری فرد از وزارتخانه های علوم و بهداشت خواست تا تسهیلات بهتری را در اختیار این دانشجویان قرار دهند تا موجب رفاه و ماندگاری آنها در کشور شود و آنها دانشجویان جدیدی را برای تحصیل در ایران تشویق کنند چرا که این دانشجویان می توانند سفیران فرهنگی برای کشور ما باشند.

وی اظهار داشت: برخی در زمینه بین‌الملل سازی فقط دنبال کسب پول هستند و می‌خواهند درآمد کسب کنند مانند کشور استرالیا. برخی کشورها بیشتر مسائل فرهنگی را در نظر دارند، مانند کشور انگلیس که در جذب دانشجو بیشتر مسائل فرهنگی را مدنظر قرار دارند اما در ایران ما هر دو موضوع را دنبال می‌کنیم یعنی هم مسائل مالی و کسب درآمد را در نظر داریم هم به موضوع فرهنگی تاکید داریم.

معاون وزارت بهداشت با بیان اینکه باور داریم هر دانشجوی خارجی که در ایران تحصیل می‌کنند یک سفیر فرهنگی است، گفت: دانشجوی بین الملل وقتی به کشور خود برمی‌گردد باید بتواند سفیر علمی و فرهنگی ایران باشد. اگر نتوانیم شرایط خوبی را برای این دانشجویان بین‌الملل فراهم کنیم ثمرات خوبی نخواهد داشت و مسئولان باید به این موضوع دقت نظر ویژه داشته باشند.

باقری فرد گفت: ما آمادگی داریم شرایط دانشجویان بین‌المللی را بهتر کنیم و با همکاری وزارت علوم، تعداد دانشجویان بین‌المللی را با توجه به زیرساخت‌ها افزایش دهیم اما معتقدیم کیفیت آموزش باید همچنان در سطح بالایی نگه‌داشته شود چرا که کیفیت آموزش برای ما بسیار مهم است.