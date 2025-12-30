اشتغال در مناطق محروم کرمان در اولویت سه نهاد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد علوی، شرکت صنایع مس شهید باهنر و ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان کرمان همکاری سهجانبهای را برای توسعه آموزشهای مهارتی و حمایت از کارآفرینی در مناطق کمتر توسعهیافته آغاز کردند.
این برنامه غیرانتفاعی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و بهبود معیشت مردم مناطق محروم طراحی شده و بر ارزشهای انسانی، دینی و اجتماعی تأکید دارد.
در قالب این همکاری، آموزشهای هنری و مهارتی با تمرکز بر تولیدات مسی و تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی ارائه میشود. همچنین، برنامهریزی آموزشی مشترک، تأمین فضاهای آموزشی و ایجاد کسبوکار برای مهارتآموختگان انجام خواهد شد.
این طرح سه ساله، با اعطای تسهیلات اشتغال، مسکن و حمایت معیشتی همراه است و هدف آن توانمندسازی نیروی انسانی و رونق پایدار اشتغال در استان کرمان است
