به گزارش خبرنگار مهر، آئین بازگشایی رسمی هنرستان فنی و حرفهای و کاردانش «مهارت تبریز» صبح شنبه با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، و علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
گام بلند آموزش و پرورش در مسیر مهارتمحوری
علیرضا کاظمی در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهنگیان و هنرجویان استان آذربایجان شرقی، گفت: افتخار است که در شهر همیشهسربلند تبریز، در کنار مردمانی فرهیخته و پرتلاش که همواره در مسیر رشد علمی و فرهنگی کشور پیشگام بودهاند، شاهد گشایش یکی از مهمترین هنرستانهای مهارتمحور کشور هستیم.
وی با تأکید بر اهمیت پیوند آموزش و بازار کار افزود: توسعه مهارتآموزی و افزایش ضریب اشتغال دانشآموزان از مهمترین اقدامات وزارت آموزش و پرورش در همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفهای است. تحصیل متناسب با نیاز واقعی بازار کار و تربیت نیروی انسانی ماهر، از اهداف اصلی ایجاد هنرستانهای جوار صنعت محسوب میشود و در این مسیر باید از ظرفیتهای دولتی و بخش خصوصی بیشترین بهره را ببریم.
پیشرفت چشمگیر در ایجاد هنرستانهای جوار صنعت
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه افتتاح هنرستانهای جوار صنعت ظرفیت برونسپاری آموزشی را چهار برابر کرده است، اظهار داشت: تبدیل مراکز آموزش فنی و حرفهای به هنرستانهای وابسته، گامی مؤثر در استفاده بهینه از تجهیزات آموزشی بوده است. تاکنون احداث ۵۷ هنرستان وابسته در کشور در دستور کار قرار گرفته که ۱۵ مورد به بهرهبرداری رسیده و از مجموع ۸۵۰ هنرستان جوار صنعت هدفگذاریشده، تعداد قابل توجهی فعالیت خود را آغاز کردهاند.
کاظمی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است تا ۵۰ درصد آموزشهای کشور به سمت مهارتمحوری سوق پیدا کند و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد جهشی بزرگ در اشتغال و توانمندی نسل جوان باشیم.
افزایش ظرفیت مهارتی کشور در سایه همکاری دستگاهها
در ادامه این مراسم، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، با اشاره به گسترش ظرفیت آموزشهای مهارتی در کشور گفت: در هر استان و شهرستان، ظرفیت آموزش مهارتآموزی ۲۵ هزار نفر افزایش یافته و در مجموع به ۱۲۵ هزار نفر رسیده است. امروز بیش از پنج هزار دانشآموز در هنرستانهای جوار صنعت کشور مشغول به تحصیل هستند و این هنرستانها به عنوان پلی میان علم و عمل، فرصتهای شغلی بینظیری را برای جوانان جویای کار فراهم میکنند.
وی افزود: هنرستانهای جوار صنعت نهتنها نقش مهمی در پرورش نیروی متخصص ایفا میکنند، بلکه میتوانند به شکل مؤثری در کاهش بیکاری و تحقق عدالت آموزشی در مناطق مختلف کشور نقشآفرینی کنند.
حمایت مجلس از توسعه آموزشهای فنی و مهارتی
علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در این آئین گفت: وزارت آموزش و پرورش مکلف است در طول برنامه پنجساله توسعه، با رویکرد مهارتی حرکت کند و ما در مجلس از این جهتگیری حمایت کامل میکنیم. این هنرستان از مجهزترین مراکز فنی و حرفهای کشور است و میتواند بهطور مستقیم در تأمین نیروی انسانی متخصص برای بازار کار نقش داشته باشد.
وی تأکید کرد: توسعه آموزشهای مهارتی باید به یک فرهنگ عمومی در نظام آموزشی تبدیل شود تا دانشآموزان علاوه بر تحصیل نظری، با مهارتهای مورد نیاز جامعه نیز آشنا شوند.
گفتنی است در این هنرستان، ۲۲۰ دانشآموز پایه دهم در هشت رشته مهارتی مشغول به تحصیل هستند و با اضافه شدن پایههای یازدهم و دوازدهم در سالهای آینده، جمعیت هنرجویان این مرکز به ۶۶۰ نفر خواهد رسید.
