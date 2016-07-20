به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، هانی فروزانی اظهار داشت: توسعه و ارتقاء قابلیتهای شغلی حرفه ای روستائیان بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش بهره وری از جمله هدف برگزاری دوره های موثر فنی و حرفه ای در روستاهاست.

وی با بیان اینکه توسعه آموزش های مهارتی در روستاها باعث ماندگاری روستاییان می شود اظهار داشت: آموزش های مهارتی به روستاییان به ویژه در حوزه صنایع دستی یکی از راه های توسعه نیروی انسانی و ایجاد اشتغال برای آنان است.

فروزانی ادامه داد: توسعه روستاها درسایه حمایت از تولید است و در این ارتباط ارائه و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در روستاها ضروری است.

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۳ بوشهر نیز در این نشست بیان کرد: پیشرفت متوازن مناطق روستایی در حوزه های مختلف می تواند باعث اشتغال پایدار در روستاها شود و تحقق این مهم از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می کند.

جمشید مطرقی با تاکید بر ضرورت افزایش رفاه اجتماعی در روستاها، گفت: یکی از مسائلی که می تواند در حوزه رفاه اجتماعی برای روستاها موثر باشد توانمندسازی و ارائه آموزش های مهارتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست بر توسعه آموزش های مهارتی در روستاهای شهرستان بوشهر با همکاری دهیاران و نگاه ویژه بخشدار مرکزی به مقوله مهارت آموزی روستاییان تاکید شد.