به گزارش خبرگزاری، مهرحمزه وطن‌دوست معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۱ تهران ، با اشاره به اهمیت این گذر سرزعیم در شبکه تردد محلی اظهار کرد: گذر سرزعیم یکی از مسیرهای پررفت‌وآمد محله هلال‌احمر است که به دلیل حضور پرشمار عابران پیاده و دسترسی مستقیم به ایستگاه مترو هلال‌احمر، نیازمند بازآرایی و ایجاد زیرساخت‌های ایمن و انسان‌محور بود؛ بر همین اساس طرحی جامع برای ساماندهی این گذر و تسهیل تردد شهروندان تدوین و اجرایی شد.

وطن‌دوست ادامه داد: در چارچوب این طرح، حدود ۶۰۰ مترمربع پیاده‌راه‌سازی در محور سرزعیم انجام شده، گذرگاهی ایمن به طول تقریبی ۱۱۰ متر احداث شده و مناسب‌سازی مسیرهای عبور عابر و بهبود کف‌سازی نیز صورت گرفته است. همچنین با ایجاد فضاهای آرام‌ترافیک، کاهش سرعت خودروها و بهبود دید در نقاط حادثه‌خیز، سطح ایمنی این گذر افزایش یافته است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۱۱ با بیان اینکه اجرای این طرح نقش مؤثری در تسهیل دسترسی شهروندان به ایستگاه مترو هلال‌احمر داشته است، افزود: با اجرای این اقدامات، مسیر تردد شهروندان روان‌تر، ایمن‌تر و قابل‌اعتمادتر شده و عابران می‌توانند با آرامش بیشتری مسیر خانه تا ایستگاه مترو را طی کنند.

وی همچنین تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای ایمنی، موجب افزایش حس تعلق شهروندان به محله، بهبود کیفیت زندگی و تشویق مردم به پیاده‌روی در مسیرهای کوتاه شده است. کاهش توقف‌های بی‌مورد و سرعت‌های ناایمن نیز به روان‌تر شدن جریان ترافیک در این گذر کمک کرده است.

وطن‌دوست در پایان اعلام کرد: اجرای طرح‌های مشابه در سایر گذرهای محلی منطقه ۱۱ در دستور کار قرار دارد و این معاونت با همکاری بخش‌های فنی، اجتماعی و فرهنگی منطقه، برنامه‌هایی را برای توسعه فضاهای پیاده‌محور و ارتقای ایمنی تردد در محلات مختلف پیش‌بینی کرده است.