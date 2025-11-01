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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

ورودی جنوبی ایستگاه مترو هلال احمر، به زودی افتتاح می‌شود

ورودی جنوبی ایستگاه مترو هلال احمر، به زودی افتتاح می‌شود

ورودی دوم ایستگاه مترو هلال احمر با صرف هزینه‌ای در حدود ۱۸۰ میلیارد تومان، به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، محمدیاشار لطفی مجری خط ۷ مترو تهران با اعلام مطلب فوق، گفت: ایستگاه مترو هلال احمر با تکمیل ورودی نخست آن در اسفندماه ۱۳۹۷ به بهره‌برداری رسید و از همان موقع، برنامه ریزی برای ساخت ورودی جنوبی ایستگاه مدنظر قرار گرفت.

احداث و تکمیل این ورودی فارغ از رعایت الزامات پدافند غیرعامل برای ایستگاههای مترو، مشکل تردد پرخطر عابران پیاده از عرض خیابان هلال احمر را نیز برطرف خواهد ساخت؛ خصوصاً با توجه به عبور و مرور اتوبوس‌ها از این معبر، مسافران ایستگاه هلال احمر درخواست‌های زیادی مبنی بر راه اندازی ورودی جنوبی آن داشتند.

لطفی با بیان اینکه مجموع هزینه عملیات ساختمانی و تجهیزات ورودی دوم ایستگاه هلال احمر به رقم ۱۸۰ میلیارد تومان می‌رسد، افزود: این ورودی در نبش خیابان شهید قدمی واقع شده و تا سه هفته آینده قابلیت بهره برداری پیدا خواهد کرد.

نکته مهم اینکه ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر به گونه‌ای طراحی شده که نقش یک زیرگذر مکانیزه (مجهز به پله برقی) برای عابران پیاده در تردد از محور خیابان هلال احمر طی ساعات بهره برداری از ایستگاه را نیز ایفا خواهد کرد.

گفتنی است با افتتاح ورودی جنوبی ایستگاه هلال احمر در خط ۷ مترو تهران، جمع ورودی‌های جدید تکمیل شده در این دوره مدیریت شهری به عدد ۲۰ می‌رسد.

کد مطلب 6640931
فاطمه کریمی

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