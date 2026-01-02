فیلم سینمایی «جهیزیه» به تهیه‌کنندگی مهدی منیری و کارگردانی امین قوامی از ۹ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. مسعود اطیابی به عنوان مشاور کارگردان در این اثر حضور داشته است. فیلمنامه «جهیزیه» توسط ایمان صفایی و مهران آتش‌زای نوشته شده و موسیقی متن اثر نیز ساخته مسعود سخاوت‌دوست است.

داستان این فیلم درباره صابر و پری است؛ زوجی که پس از یک دوره نامزدی طولانی، سرانجام آماده شروع زندگی مشترک می‌شوند. جهیزیه چیده شده و همه‌چیز برای مراسم دیدن جهیزیه توسط فامیل در روز بعد مهیا است، اما درست در آستانه این اتفاق، مشکلی پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهد؛ مشکلی که همه برنامه‌ها را به هم می‌ریزد.

فیلم با تکیه بر همین موقعیت محدود و آشنا برای مخاطبان عام، تلاش می‌کند تصویری از روابط فامیلی، فشارهای اجتماعی و حساسیت‌های فرهنگی درباره ازدواج ارائه دهد.

«جهیزیه» نخستین تجربه کارگردانی بلند سینمایی امین قوامی به شمار می‌رود. قوامی پیش از این سال‌ها به‌عنوان دستیار کارگردان، برنامه‌ریز و مدیر پروژه در سینما و تلویزیون فعالیت داشته و تجربه همکاری با فیلمسازانی چون بهرنگ توفیقی، منوچهر هادی و همایون اسعدیان را در کارنامه خود ثبت کرده است. او همچنین سابقه بازیگری در فیلم هایی مانند «کارت پرواز» و «دوستی از جنس آتش» و سریال «سی‌امین روز» را دارد.

مهران احمدی، بیژن بنفشه‌خواه، الیکا عبدالرزاقی، حامد وکیلی، یوسف صیادی و ناهید مسلمی، گروه اصلی بازیگران فیلم را تشکیل می‌دهند. همچنین هومن برق‌نورد، گیتی قاسمی، صدف بهشتی، مینا محب‌زاده و مهران آتش‌زای نیز در این فیلم حضور دارند.

مهران احمدی در حال حاضر فیلم «آقای زالو» را ساخته که در حال اکران و جزو آثار پرفروش گیشه سینماها است.

عوامل فیلم عبارتند از تهیه کننده: مهدی منیری، کارگردان: امین قوامی، مشاور کارگردان: مسعود اطیابی، نویسندگان: ایمان صفایی و مهران آتش زای،، مجری طرح: فرانک غفوری، مدیر فیلم‌برداری: افشین علیزاده، مدیر تولید: سعید دلاوری، تدوین: موحد شادرو، دستیار اول کارگردان: پانته‌آ حسینی، مدیر برنامه‌ریزی: نرگس مشایخی، طراح گریم: مهرنوش سلیمی، طراح لباس: آرتا ماهان، طراح صحنه: سعید هنرمند، اصلاح رنگ و نور: نوید منصورقناعی، بهار قدمی، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری،، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، صداگذهری وترکیب صدا: سید محمود موسوی نژاد مدیر صدابرداری: محمد شاهوردی، مدیر تدارکات: محمدرضا عزیزالهی، منشی صحنه: فرشته حجازی، عکاس: معصومه صالح‌بیگی، استوری برد: سولماز حاجی‌پور، پست پروداکشن: پونه قشقایی، جانشین تولید: رضا نارنجی، فیلمبردار: سید حسام الدین اطیابی، سرپرست گروه فیلمبرداری: محمد کاظم داوطلب، دستیار اول فیلمبردار: سروش علیزاده، مارکتینگ: رضا ناصری، تبسم ادب‌دوست. دستیاران کارگردان: علی محمودی، علی حیدری، دستیار برنامه ریز: پروین مقدم زاده، گروه فیلمبرداری؛ فوکوس من: فرشید علیزاده، دستیاران فیلمبردار: افشین قدبیگی، سید محمد حسینی، فرشاد مهدی نیا، صادق رشنو، علیرضا سبحانی، محمدامین راموز، تکتسین دوربین: شهرام رنجبر، علیرضا حلوایی؛ دستیاران صدا: میلاد شجاعی، امیرددجانی، دستیاران صحنه: حسین شیخ، مدیر صحنه: مصطفی آذرنوش، دستیار پیشرو: محمود محمدی، دستیاران صحنه: رضا بروستان، ایمان محمدزاده، مهدی لنجابی، امید جعفری، دکور: علی مهری جعفرآبادی، دستیاران لباس اول: پریسان احمدوند دستیاران: المیرا نظریان، ثمین دهمرده، مجریان گریم: عدنان سراج، پریسا یوشی، محمد حسین شرفلی بافت: صادق مشهدی؛ دستیاران تدارکات: سهیل قادری، سعید جوادی، میثم عربی، همیاران تدارکات: سام نارنجی، احسان صفری، علیرضا نعمتیان.