فرماندار شفت: ۱۰۳ نوعروس تحت پوشش کمیته امداد جهیزیه دریافت کردند

ارسلان مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات حمایتی کمیته امداد در حوزه ازدواج جوانان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۳ سری جهیزیه کامل به نوعروسان تحت پوشش این نهاد اهدا شده است.
وی ارزش ریالی این جهیزیهها را بیش از ۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این اعتبار به منظور تسهیل آغاز زندگی مشترک برای جامعه هدف کمیته امداد هزینه شده و بخشی از هزینهها نیز به صورت تسهیلات نقدی در اختیار نوعروسان قرار گرفته تا بتوانند اقلام مورد نیاز خود را مطابق سلیقهشان تهیه کنند.
فرماندار شفت با بیان اینکه اقلام اهدایی شامل لوازم ضروری زندگی است، گفت: یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، لباسشویی و جاروبرقی از جمله اقلامی است که در قالب این طرح حمایتی به نوعروسان اهدا شده و این اقدام نقش مؤثری در تقویت بنیان خانواده دارد.
حمایت ویژه از نوغانداران شفت
مقیمی در ادامه با قدردانی از عملکرد کمیته امداد در حوزه اشتغالزایی، به حمایتهای انجامشده در بخش نوغانداری و اقتصاد روستایی اشاره کرد و افزود: در این راستا، ۸ هزار اصله نهال توت اصلاحشده به صورت رایگان میان بهرهبرداران توزیع شده است.
وی ادامه داد: همچنین یکهزار و ۶۹۰ جعبه تخم نوغان عادی به همراه مواد ضدعفونیکننده به ارزش ۲۶۰ میلیون تومان تأمین و در اختیار نوغانداران قرار گرفته است.
فرماندار شفت با اشاره به خرید تضمینی محصولات نوغانداران تصریح کرد: ۱۹ تن تخم نوغان به مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صورت مستقیم از بهرهبرداران تحت پوشش خریداری شده که این اقدام تأثیر بسزایی در تقویت اقتصاد روستایی و اشتغال خانوارها دارد.
مقیمی تأکید کرد: حمایت از تولید تخم نوغان و نوغانداران منطقه در سالهای آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی در پایان از مدیرکل کمیته امداد استان گیلان بهدلیل حمایتهای مستمر از شهرستان شفت و همچنین سازمان جهاد کشاورزی به منظور همکاری در اجرای طرحهای کشاورزی و اشتغالزایی قدردانی کرد.
