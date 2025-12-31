سردار احمد وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد و طی آن، با حکم حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، سردار احمد وحیدی بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه معرفی و از خدمات سردار دریادار پاسدار علی فدوی قدردانی بهعمل آمد.
در متن حکم فرمانده معظم کل قوا، ایفای نقش جهادی و انقلابی در ارتقای سطح آمادگیهای عملیاتی، پیشبرد مقتدرانه مأموریتهای سپاه، شتاببخشی به رفع نیازهای معنوی و معیشتی کارکنان و تعامل مؤثر با ستاد کل نیروهای مسلح، با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه، از جمله انتظارات از جانشین جدید فرماندهی کل سپاه عنوان شده است.
فرمانده معظم کل قوا همچنین با تقدیر از تلاشها و خدمات سردار علی فدوی در دوره مسئولیت، برای وی و دیگر فرماندهان سپاه توفیق روزافزون مسئلت کردند.
سردار احمد وحیدی نیز در این مراسم با قدردانی از زحمات سردار فدوی، بر تداوم خدمت جهادی در کنار فرمانده کل سپاه و پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: امیدوارم بتوانم بهعنوان خادمی کوچک، در مسیر تحقق مأموریتهای سپاه و خدمت به پاسداران عزیز گام بردارم.
