فدوی:رمز پیروزی جبهه مقاومت نصرت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی ظهر سه شنبه در یادواره ۲۱۶۶ شهید تربت حیدریه در سالن زنده یاد کریمی دانشگاه تربت حیدریه اظهار کرد: دشمن در دو سال گذشته تمرکز وسیعی برای نا امیدکردن مردم برای انتخابات ۱۴۰۲ کرده که مردم ایران اسلامی به مانند دوره‌های قبل با حضور حداکثری این توطئه‌ها را خنثی خواهند کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: مردم ایران اسلامی پای انقلاب خود مانده اند و با صدق و صمیمیت از دستاوردهای آن حمایت و حراست می‌کنند.

وی تصریح کرد: توطئه سال گذشته آنها برای ایجاد اغتشاشات، با پشتوانه همین مردم شکست خورد.

فدوی با اشاره به شکست جبهه آمریکایی صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: همراهی بسیاری از کشورها با آمریکا در این جنگ نتیجه‌ای جز شکست نداشت و امروز ابعاد این ناکامی بیش از پیش آشکار می‌شود، با این حال پیروزی جبهه مقاومت حاصل عمل به شروط الهی، استقامت و مجاهدت ملت‌های مؤمن بود. این دستاوردها تنها در چارچوب امدادهای غیبی و نصرت الهی قابل تبیین است؛ شرط آن نیز استقامت، صبر و مجاهدت مردم است، با این حال تاکنون ملت ایران در هر نقطه‌ای از کشور به تکالیف خود عمل کرده و همین پایبندی به شروط الهی موجب نزول نصرت خداوند شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: بیش از این ایادی آمریکا در نوک حمله علیه ایران بودند و در جنگ ۱۲ روزه برای نخستین بار آمریکا در خط مقدم قرار گرفت، اما وعده خداوند حق است و نصرت الهی تردید بردار نیست.

وی افزود: ضربات سنگین و مهلکی بر پیکره صهیونیست‌ها وارد شد تا جایی که رئیس‌جمهور آمریکا که فرماندهی جنگ را برعهده داشت، با عجله تماس گرفت و خواستار پیگیری فوری طرح صلح شد.