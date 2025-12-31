۹ دی؛ روایتی مردمی از یک حماسه‌ ملی در دفاع از حریم ایران اسلامی

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: در پی فتنه‌ای که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، فضای کشور را با شائبه‌های ساختگی و اغتشاشات برنامه‌ریزی شده آلوده ساخته بود، جریان معاند انقلاب اسلامی تمام تلاش خود را به کار بست تا با ایجاد شکاف میان مردم و نظام، بنیان‌های این هویت دیرپا را متزلزل کند. در اوج این آشوب‌ها، بیانات تاریخی و دلسوزانه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ندای فریاد مردمی را طلب کرد که حاضر نبودند یک لحظه سکوت را در برابر توهین به مقدسات و تفرقه‌افکنی در وطن تحمل کنند.

نهم دی‌ماه آن سال، تنها یک راهپیمایی نبود؛ زنده‌ترین صحنه‌ی پیوند ناگسستنی «ملت» و «انقلاب» بود. میلیون‌ها نفر از اقشار مختلف و با هر سلایق سیاسی، اما متحد در یک شعار اصلی «راه حسین (ع)»، به خیابان‌ها آمدند تا خط بطلانی بر تمام ادعاهای ساختگی دشمنان بکشند. این حضور عظیم، خودجوش و مملو از غیرت، پیامی واضح داشت: خط قرمز مردم ایران، تکریم رهبری، حفظ ارزش‌های اسلامی و تمامیت ارضی کشور است و کوچک‌ترین تعرضی به این حریم، با سیل خروشانی بی‌امان روبرو خواهد شد.

تیری که به سنگ خورد؛ ناکامی کامل فتنه‌گران

حماسه‌ی ۹ دی، نقشه‌ی شوم طراحان فتنه را که در پی «کودتای مخملی» و ایجاد گسست در جامعه بودند، به کلی بر باد داد. این حرکت عظیم مردمی به روشنی ثابت کرد که پشتوانه‌ی نظام جمهوری اسلامی، ریشه در قلب توده‌های مردم دارد و توهم جدا کردن این دو از یکدیگر، آرزویی محال و دست‌نیافتنی است. این روز تاریخی، فصل الخطاب همه‌ی ادعاهای واهی درباره‌ی فقدان مشروعیت مردمی نظام و رهبری شد و نشان داد که ملت ایران در مواقع حساس و سرنوشت‌ساز، با درکی عمیق و قلبی مطمئن، حاضر است از آرمان‌هایش دفاع کند.

درس‌هایی ماندگار برای امروز و فردا

حماسه‌ی ۹ دی تنها یک رویداد تاریخی نیست؛ بلکه گنجینه‌ای از درس‌های راهبردی برای نسل‌های حال و آینده است. این واقعه آموخت که بصیرت و هوشیاری مردم، بزرگ‌ترین سد در برابر پیچیده‌ترین توطئه‌ها است. همچنین تأکید کرد که وفاداری به میثاق با رهبری و وحدت کلمه حول محور ارزش‌های اسلامی، کلید عبور از هر بحران و تهدیدی است. امروز نیز یاد و نام ۹ دی، به عنوان نماد «بصیرت» و «غیرت مردمی»، چراغ راهی برای ادامه‌ی مسیر انقلاب اسلامی در برابر هرگونه توطئه‌ی نوین دشمنان است.

۹ دی تجلی بصیرت تاریخی ملت ایران و نقطه پایان پروژه‌های براندازانه دشمن بود

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان با تبیین ابعاد راهبردی حماسه نهم دی‌ماه، این روز را از یوم‌الله‌های ماندگار انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: ۹ دی نماد هوشمندی، بصیرت و وفاداری ملت ایران به ولایت فقیه است که با حضور آگاهانه خود، فتنه‌ای پیچیده و سازمان‌یافته را خنثی و آینده انقلاب اسلامی را بیمه کرد.

سرهنگ حسن صنعت‌کاران، فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: نهم دی‌ماه نه صرفاً یک رویداد تقویمی، بلکه یک نقطه عطف راهبردی در مسیر انقلاب اسلامی است؛ روزی که ملت ایران با بصیرت مثال‌زدنی خود، مرز حق و باطل را به‌روشنی ترسیم کردند و اجازه ندادند پروژه‌های فتنه‌گران داخلی و حامیان خارجی آنان به سرانجام برسد.

وی افزود: در مقطع فتنه، دشمنان انقلاب با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، عملیات روانی، تحریف افکار عمومی و ایجاد شکاف میان مردم و ولایت، درصدد ضربه زدن به اصل نظام اسلامی بودند، اما حضور میلیونی و آگاهانه مردم در ۹ دی، تمامی این محاسبات را برهم زد و نشان داد پیوند امت با امام، پیوندی اعتقادی و ناگسستنی است.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان هرمزگان با بیان اینکه ۹ دی تجلی عینی مفهوم «بصیرت» است، تصریح کرد: بصیرت یعنی شناخت به‌موقع صحنه، دشمن و اولویت‌ها. ملت ایران در آن برهه حساس تاریخی، بدون فراخوان رسمی و صرفاً بر اساس تکلیف‌مداری دینی و انقلابی، به میدان آمدند و با حضور خود غبار فتنه را کنار زدند.

سرهنگ صنعت‌کاران ادامه داد: این حماسه بزرگ مردمی ثابت کرد هرگاه مردم در صحنه باشند، انقلاب اسلامی آسیب‌ناپذیر خواهد بود. تجربه ۹ دی نشان داد که سرمایه اجتماعی نظام، یعنی مردم مؤمن و ولایت‌مدار، مهم‌ترین پشتوانه امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور هستند.

وی با اشاره به گرامیداشت سالانه این روز خاطرنشان کرد: زنده نگه‌داشتن یاد و پیام ۹ دی، یک ضرورت راهبردی برای نسل‌های آینده است؛ چرا که دشمن همچنان با روش‌ها و ابزارهای جدید، به دنبال ایجاد شبهه، ناامیدی و فاصله میان مردم و ولایت است و تنها راه مقابله با این تهدیدات، تقویت بصیرت عمومی و هوشیاری انقلابی است.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام هرمزگان همچنین به نقش مردم ایران در استمرار حرکت انقلاب اشاره کرد و گفت: در طول بیش از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، هر جا مردم با ایمان و آگاهی وارد میدان شدند، مسیر انقلاب هموار شد و دشمن عقب نشست. امروز نیز با وجود فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ رسانه‌ای، ملت ایران با صبر، استقامت و امید به آینده، کشور را در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی قرار داده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: انقلاب اسلامی اکنون در یک گذرگاه تاریخی مهم قرار دارد و حرکت به سوی شکل‌گیری دولت اسلامی و امت اسلامی، نیازمند روحیه جهادی، کار انقلابی و حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف است.

سرهنگ صنعت‌کاران در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده انقلاب اسلامی تصریح کرد: به فضل الهی و با تداوم بصیرت و حضور مردم، انقلاب اسلامی در مسیر تحقق وعده‌های الهی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) گام برمی‌دارد و مشکلات و چالش‌ها نیز با همت مسئولان و همراهی مردم یکی پس از دیگری مرتفع خواهد شد.

حماسه ۹ دی، تجلی بصیرت و میثاق امت با ولایت بود

یک استاد دانشگاه با تأکید بر نقش تاریخی حماسه ۹ دی در خنثی‌سازی فتنه‌سالاری ۸۸، گفت: این رویداد، مهر پایانی بر آشوب‌های طراحی‌شده دشمنان بود و نشان داد ملت ایران در سخت‌ترین شرایط، پاسدار آرمان‌های انقلاب و حریم ولایت خواهد ماند.

سیما رهگشای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت نهم دی ماه به عنوان «روز بصیرت و میثاق با ولایت»، اظهار داشت: فتنه‌سالاری پس از انتخابات سال ۸۸ که به مدت ۸ ماه کشور را تحت تأثیر خود قرار داده بود، با هدف دور کردن ملت از مسیر انقلاب و تضعیف نظام اسلامی طراحی شده بود.

وی افزود: در این دوره، رسانه‌های بیگانه و عناصر خودفروخته داخلی، تمام تلاش خود را برای ایجاد ناامنی و آشوب به کار گرفتند، اما صبر و خویشتنداری هوشمندانه مردم، توطئه دشمن را ناکام گذاشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به حوادث روز عاشورای آن سال، خاطرنشان کرد: زمانی که دشمنان پا را از مرزهای سیاسی فراتر گذاشته و به مقدسات دینی و عزاداری سیدالشهدا (ع) توهین کردند، خروش عمومی ملت شکل گرفت و حماسه ۹ دی به عنوان طلایه‌دار دفاع از حریم اسلام و انقلاب متجلی شد.

رهگشای تأکید کرد: خیزش خودجوش مردم در آن روز، تنها یک واکنش سیاسی نبود، بلکه میثاقی دوباره با آرمان‌های امام حسین (ع) و ادامه‌دهنده راه خونین شهدای دفاع مقدس بود. این حرکت، درس بزرگی به دشمنان داد که ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد به ارزش‌هایش تعرض شود.

وی در پایان تصریح کرد: نامگذاری این روز به «روز بصیرت و میثاق با ولایت» از سوی مقام معظم رهبری، نشان از عمق درک ایشان از جایگاه این حماسه در تداوم مسیر انقلاب دارد. امروز نیز همان روحیه ایستادگی، پشتوانه اقتدار نظام اسلامی در برابر هرگونه توطئه است.

۹ دی تجلی وحدت امت و نقطه عطفی در ناکامی دشمنان انقلاب است

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رودان گفت: ۹ دی را نماد بصیرت، وحدت و یکپارچگی امت اسلامی دانست و تأکید کرد: این روز تاریخی نشان داد که نور الهی انقلاب اسلامی خاموش‌شدنی نیست و ملت ایران با تکیه بر ایمان و ولایت، فتنه‌ها را یکی پس از دیگری خنثی می‌کند.

حجت‌الاسلام میثم سالاری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت ۹ دی‌ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اظهار داشت: ۹ دی یادآور روزی است که ملت ایران با حضور آگاهانه و دشمن‌شکن خود، خط بطلانی بر توطئه‌های پیچیده دشمنان کشید و نشان داد که در بزنگاه‌های تاریخی، همواره پشتوانه نظام اسلامی است.

وی با اشاره به آیه شریفه «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ» تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش کرده‌اند با جنگ روانی، فتنه‌انگیزی و ایجاد تفرقه، نور الهی این حرکت عظیم را خاموش کنند، اما وعده الهی صریح است؛ خداوند نور خود را کامل خواهد کرد، حتی اگر کافران و مستکبران ناخشنود باشند.

این کارشناس دینی افزود: ریشه این نور در فرهنگ عاشورا و مکتب کربلاست؛ نوری که با خون شهدا آبیاری شده و نگهبان اصلی آن خداوند متعال است. به همین دلیل، هیچ قدرتی در جهان توان خاموش کردن آن را ندارد.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه ۹ دی روز ناامیدی دشمن و نمایش وحدت امت اسلامی است، گفت: حضور مردم در این روز، صرفاً یک واکنش احساسی نبود، بلکه برخاسته از بصیرت، شناخت درست از جبهه حق و باطل و تبعیت آگاهانه از ولایت فقیه بود؛ مسئله‌ای که باید همواره به‌عنوان یک سرمایه راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: امروز نیز همان‌گونه که در ۹ دی شاهد بودیم، حفظ وحدت، تقویت بصیرت و هوشیاری در برابر فتنه‌های نوظهور، مهم‌ترین وظیفه آحاد جامعه است تا انقلاب اسلامی با قدرت، مسیر تمدن‌سازی خود را ادامه دهد.