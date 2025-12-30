به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدمفر، ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه نهم دیماه در گرگان، با تجلیل از مردم استان گلستان، این استان را از پیشگامان بصیرت و حضور بهموقع در صحنههای حساس انقلاب اسلامی دانست.
وی با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ گفت: مردم گرگان و استان گلستان، همانند مردم رشت و استان گیلان، جز نخستین مناطقی بودند که در روزهای ۸ و ۹ دی به صحنه آمدند و با اقدام هوشمندانه خود به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شدند. این حضور آگاهانه، شایسته تقدیر و تبریک است.
۹ دی؛ هدف اصلی جنگ شناختی دشمن
مقدمفر با تأکید بر اینکه دشمن در جنگ نرم و شناختی بهدنبال فراموشسازی رخدادهای سرنوشتساز تاریخی است، افزود: یکی از مهمترین اهداف دشمن، کمرنگ کردن یا تحریف حماسههایی مانند ۹ دی است. دشمن ابتدا سطح این حوادث را تنزل میدهد، سپس به انکار، تحریف، اعتبار زدایی و در نهایت سانسور و کتمان آنها روی میآورد.
وی با اشاره به تعبیر قرآنی ۹ دی را یومالله دانست و گفت: حماسههایی که با نصرت الهی رقم میخورند، مشروط به حضور و ایستادگی مردم هستند. ملت ایران هر جا با ایمان و مقاومت وارد میدان شدند، نصرت الهی نیز شامل حال آنها شد.
فتنه ۸۸؛ خطرناکترین تهدید پس از انقلاب
مشاور فرماندهکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فتنه سال ۱۳۸۸ را بزرگترین فتنه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: این فتنه میتوانست انقلاب را به لبه پرتگاه بکشاند؛ خطری که حتی جنگ تحمیلی هشتساله نیز از آن برخوردار نبود. علت اصلی این خطر، همراهی برخی نخبگان و چهرههای مؤثر با فضای فتنه و غبارآلود شدن مرز حق و باطل بود.
به گفته مقدمفر، حماسه ۹ دی نتیجه روشنگریهای رهبر معظم انقلاب و حضور آگاهانه مردم پس از هتک حرمت به مقدسات در روز عاشورا بود؛ حضوری که بار دیگر الگوی تاریخی امت و امام را احیا کرد.
از ۱۵ خرداد ۴۲ تا ۹ دی؛ استمرار یک الگو
وی با مقایسه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و ۹ دی ۱۳۸۸ اظهار کرد: هر دو رخداد، مظهر پیوند عمیق مردم با ولایت بودند. همانگونه که ۱۵ خرداد آغاز انقلاب اسلامی شد، ۹ دی نیز نقطه پایان فتنهای بود که دشمن برای براندازی نظام طراحی کرده بود.
تحلیل جنگ ۱۲ روزه و شکست راهبرد نظامی دشمن
مقدمفر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه رژیم صهیونیستی گفت: این جنگ تنها تقابل با اسرائیل نبود، بلکه آمریکا، ناتو و برخی قدرتهای منطقهای نیز از آن حمایت میکردند. با این حال، ملت ایران با حفظ انسجام و بصیرت، دشمن را ناکام گذاشت.
وی افزود: امروز دشمن به این جمعبندی رسیده که گزینه حمله نظامی علیه ایران کارایی ندارد. افزایش چند برابری آمادگی نیروهای مسلح و توان موشکی کشور، عامل اصلی هراس دشمنان شده است.
راهبردهای جدید دشمن پس از ناکامی نظامی
مشاور فرماندهکل سپاه، مهمترین راهبردهای دشمن پس از شکست نظامی را حفظ سایه جنگ، تشدید فشار اقتصادی، ایجاد دوقطبی و تضعیف امید اجتماعی عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش میکند با عملیات روانی و جنگ رسانهای، اقتصاد و انسجام ملی را هدف قرار دهد.
وی با اشاره به اعتراضات صنفی اخیر اظهار کرد: مردم ایران مطالبات اقتصادی دارند، اما هوشمندانه اجازه ندادند این مطالبات به شعارهای سیاسی و پروژه دشمن تبدیل شود.
تأکید بر وحدت و امید اجتماعی
مقدمفر با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب بر اتحاد مقدس گفت: هرگونه دوقطبیسازی و شکاف اجتماعی، خواست دشمن است و حفظ وحدت، یک تکلیف الهی و ملی محسوب میشود.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی از سختیها عبور خواهد کرد و آینده روشنی پیشرو دارد. مشکلات اقتصادی موقتی است و با ایستادگی، امید و تلاش مسئولان و مردم، بر آنها غلبه خواهیم کرد.
