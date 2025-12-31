کامل نواب: شیراز به متخصصانی بدون سیاسی کاری در حل مسائل نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی کامل نواب ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز، به بیان برنامه‌ها و اهداف حزب خود در آستانه برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا در اردیبهشت ماه سال آینده پرداخت و گفت: جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی به عنوان یک حزب با سابقه حضور جدی و اثرگذار در این انتخابات خواهد داشت. در این راستا، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است تا ما بتوانیم مشارکت حداکثری را در سراسر کشور محقق کنیم.

وی بر لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات تأکید کرد و ادامه داد: ما معتقدیم که یکی از اصول اساسی در انتخابات شورای شهر، مشارکت حداکثری مردم است. مشارکت حداکثری تنها از طریق حضور فعال احزاب، کنشگران سیاسی، و تشکل‌های مختلف ممکن است. ما به عنوان جمعیت پیشرفت و عدالت، خود را مسئول می‌دانیم که در این صحنه حضور داشته باشیم و سهم خود را در جلب مشارکت مردم ایفا کنیم.

تغییر ماهیت انتخابات شورای شهر

کامل نواب در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تغییر ماهیت انتخابات شورای شهر از یک انتخابات سیاسی به یک انتخابات اجتماعی تأکید کرد و گفت: شورای شهر برخلاف سایر انتخابات کشور باید ماهیت اجتماعی و غیرسیاسی داشته باشد. باید تلاش کنیم تا این انتخابات بیشتر بر اساس مسائل تخصصی و اجتماعی برگزار شود، چرا که شهرداری خدمات مختلفی به مردم ارائه می‌دهد که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره آنها دارد.

وی ادامه داد: امروز شهرداری‌ها بالغ بر ۵۰۰ نوع خدمت به شهروندان ارائه می‌دهند و این خدمات تأثیر مستقیمی بر زیست شهری و کیفیت زندگی مردم دارد. بنابراین شورای شهر باید به مسائل شهری، از جمله توسعه حمل‌ونقل، خدمات شهری، و زیست محیطی، توجه ویژه‌ای داشته باشد.

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی همچنین به لزوم افزایش اختیارات شوراهای شهر اشاره کرد و افزود: ما نیازمند افزایش اختیارات شوراهای شهر و توسعه صلاحیت‌های مدیریت شهری هستیم. شورای شهر باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند و اختیارات بیشتری برای حل مسائل شهری در اختیار داشته باشد. ما معتقدیم که اختیارات برخی از ارکان اجرایی باید به شوراهای شهر واگذار شود.

مسائل خاص شهر شیراز

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت در ادامه به برخی از مسائل خاص شهر شیراز اشاره کرد و گفت: شیراز به عنوان یک شهر تاریخی و فرهنگی، با مسائل خاصی مواجه است. از جمله موضوعاتی که در شیراز باید مورد توجه قرار گیرد، می‌توان به بافت تاریخی، هویت فرهنگی، اراضی، کاربری زمین، و توسعه گردشگری اشاره کرد. در این راستا، ما معتقدیم که در لیست انتخاباتی جمعیت پیشرفت و عدالت، باید صندلی‌های مشخصی به این مسائل اختصاص داده شود.

نواب افزود: مسائل مختلفی در شیراز وجود دارد که باید با حضور متخصصین و صاحب‌نظران در این حوزه‌ها به آنها پرداخته شود. برای مثال، در خصوص بافت تاریخی و هویت فرهنگی، نیازمند حضور افراد متخصص در این زمینه‌ها هستیم تا بتوانیم به بهبود وضعیت این حوزه‌ها کمک کنیم.

رقابت در درون بدنه نیروهای انقلاب

کامل نواب در بخش دیگری از سخنان خود از رقابت حزب خود با دیگر جریانات در درون بدنه نیروهای انقلاب خبر داد و گفت: ما در جمعیت پیشرفت و عدالت معتقدیم که رقابت باید در درون بدنه نیروهای انقلاب صورت بگیرد. در این راستا، ما از تمامی فعالان و کنشگران جریان انقلابی دعوت می‌کنیم تا در کنار هم، با گفتگو و تعامل، لیست مشترک برای شورای شهر و روستا تشکیل دهند.

وی همچنین اشاره کرد که این حزب از هرگونه رقابت در درون جریان انقلاب استقبال می‌کند و افزود: رقابت ما با جریان اصلاحات نیست، بلکه رقابت در درون جریان انقلاب است. هدف ما ایجاد هم‌افزایی و تعامل است تا به لیست مشترک برسیم و از تشدد و تعدد انتخاباتی جلوگیری کنیم.

برنامه عملیاتی حزب برای انتخابات شورای شهر

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در ادامه به تشریح برنامه عملیاتی این تشکل برای انتخابات شورای شهر و روستا پرداخت و گفت: هدف ما در این انتخابات، مسئله‌محوری است. به این معنا که هر لیست انتخاباتی باید بر اساس مسائل خاص هر شهر تنظیم شود. برای مثال، در شیراز مسائل مهمی چون بافت تاریخی، گردشگری، و کاربری اراضی مطرح است و باید برای هر یک از این مسائل، متخصصان و صاحب‌نظران آن حوزه‌ها در لیست‌های انتخاباتی حضور داشته باشند.

وی افزود: ما به دنبال تشکیل یک ترکیب متنوع و تخصصی از چهره‌های با سابقه و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری و جوانان متخصص هستیم تا بتوانیم با شور و نشاط و تحولی نوین، به حل مسائل شهری بپردازیم.

برگزاری رویداد هم‌اندیشی مدیریت مسئله‌محور

نواب همچنین از برگزاری رویدادهایی تحت عنوان «هم‌اندیشی مدیریت مسئله‌محور شهری» در سراسر کشور خبر داد و گفت: این رویدادها فرصتی برای گردهمایی صاحب‌نظران و متخصصین حوزه مدیریت شهری است. هدف این رویدادها، شناسایی مسائل اصلی هر شهر و تدوین راهکارهای مؤثر برای حل این مسائل است.

وی تأکید کرد: این رویدادها در کل کشور برگزار خواهد شد و به دنبال آن، لیست‌های انتخاباتی بر اساس مسائل شهری هر شهر شکل خواهند گرفت.

تجربه موفق مدیریت شهری در تهران

در پایان، نواب از تجربه موفق آقای قالیباف در مدیریت شهری تهران یاد کرد و گفت: ما در دوره مدیریت شهرداری تهران، رکوردهایی در زمینه توسعه زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل عمومی، و ایجاد فرهنگسراها و سینماها به ثبت رسانده‌ایم. این تجربه می‌تواند الگو و نمونه‌ای برای سایر شهرها باشد و ما امیدواریم که این تجربه به سایر شهرها منتقل شود.

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در خاتمه سخنان خود از تلاش‌های گروه‌های مختلف مردم و مسئولین در شیراز تشکر کرد و گفت: امیدواریم که با همکاری و هم‌افزایی، به توسعه و پیشرفت مدیریت شهری در کشور کمک کنیم.