حمایت جبهه پیشرفت و عدالت از قالیباف/ به سرلیست و ته لیست اعتقادی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در نشست خبری که پیش از ظهر امروز در خبرگزاری مهر برگزار شد، با بیان اینکه اولین و اصلی ترین هدفی که در انتخابات دنبال می کنیم تحقق شعار حماسه سیاسی است، گفت: این انتخابات، انتخاباتی سرنوشت ساز و تعیین کننده است و به موضوع جهانی تبدیل شده و در دنیا دوست و دشمن این موضوع را دنبال می کنند لذا ما باید به گونه ای رفتار کنیم که نقشه دشمنان را خنثی و علاقه مندان به ایران را شاد کنیم و هر رای ما تیری به سمت دشمنانی است که برای نبودن ما تلاش می کنند.

وی با اشاره به حمایت جمعیت پیشرفت و عدالت از قالیباف به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری گفت: از بین شخصیت هایی که پا به عرصه انتخابات گذاشتند هر کدام سرمایه هایی برای نظام هستند، جمعیت پیشرفت و عدالت به دلیل پایبند بودن به مبانی دینی و انقلابی و ارزشی، کارآمدی همراه با داشتن برنامه و ... از قالیباف حمایت می کند.

طلایی با اشاره به چهارمین دوره انتخابات شورای شهر گفت: پس از 8 سال مدیریت جهادی و کارآمد در اداره شهر تهران به محلی مناسب برای سکونت تبدیل شده و قابل مقایسه با پایتخت های کشورهای بزرگ دنیا است. ما باید شهرداری را برای دور آینده انتخاب کنیم که در تداوم راه مدیریت قبلی گام بردارد و برنامه های باقی مانده را در تهران پیگیری کند تا شهری کامل و جامع داشته باشیم.

این عضو شورای شهر سوم بافت های فرسوده را از اولویت های جدی مدیریت آینده شهر تهران دانست و گفت: زیرساخت های نوسازی بافت های فرسوده فراهم شده است، ما با احداث بزرگراه هایی مانند بزرگراه امام علی(ع) و تامین سرانه های فرهنگی زیرساخت های مناسب را برای نوسازی محله های فرسوده فراهم کردیم. همچنین مردم نیز خود به این مساله ورود پیدا کرده اند.

وی با بیان ای که آلودگی های صوتی و زیست محیطی مشکل دیگر پایتخت نشینان است گفت: یک دوم وقت هر شهروندی در طول روز در معابر عمومی است و باید سلامت روح و روان و جسم آنان در دستور کار مدیریت شهری قرار بگیرد.

طلایی با اشاره به توسعه حمل و نقل عمومی در پایتخت گفت: باید با همین روحیه خطوط مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و ... را ادامه دهیم.

به گفته این عضو شورای شهر محرومیت زدایی از محلات تهران از دیگر اولویت های مدیریت شهری است و همان طور که فاصله جنوب و شمال پایتخت کم شده باید در محلات پایتخت نیز محرومیت زدایی شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با اشاره به افزایش اعتماد شهروندان به مدیریت شهری گفت: با مشارکت شهروندان در تمامی ابعاد اجتماعی می توان سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر شهر را اداره کرد.

وی با اشاره به لیست ایران سربلند، تهران سرافراز برای انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران گفت: این لیست با رویکردی جوان گرایانه، تخصصی و دانش محور تهیه شده است. همچنین بانوان نقش اساسی در لیست ما دارند.

طلایی در پاسخ به پرسشی در خصوص شهردار آینده تهران گفت: ما تلاش می کنیم کسی به عنوان شهردار مطرح شود که در درون شهرداری باشد و سابقه و تخصص لازم برای اداره شهر را دارا باشد اما هنوز نامی برای شهرداری آینده مطرح نیست.

این عضو شورای شهر تهران در خصوص همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری گفت: پیش بینی می شد که سایه انتخابات ریاست جمهوری بر شوراها سنگینی کند اما آن طور که انتظار می رفت فضای انتخابات ریاست جمهوری فعال نیست و امید داریم شور و نشاط انتخابات شوراها سبب شود فضای انتخابات گرمتر از گذشته شود و حماسه سیاسی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه 1600 نفر برای انتخابات شوراهای تهران ثبت نام کرده اند و برای هر صندلی شوراها 51 نفر رقابت می کنند، گفت: ائتلاف های گوناگونی برای حضور در انتخابات شوراها شکل گرفته که می توان به اصلاح طلبان، دولتی ها، نمایندگانی که در شورای فعلی فعالیت می کند، نیروهای اصولگرای پراکنده و ... اشاره کرد و در مجموع 5-6گروه اصلی برای حضور در انتخابات شوراها داریم.

طلایی اضافه کرد: لیست ایران سربلند، تهران سرافراز با سایر گروه ها ائتلاف هایی کرده است و به طور کلی 70 درصد لیست های فعال مشترک هستند و هر گروه 20 تا 30 درصد افراد مورد حمایت خود را در لیست ها آورده اند زیرا افراد کارآمد و تخصصی با سوابق برجسته که کمتر حاشیه سیاسی دارند مشخص هستند و همه گروه ها تلاش می کند در لیست هایشان از آنها استفاده کنند.

وی در خصوص شیوه تبلیغات شوراها گفت: می توان از داربست و بنر و انتشار بروشور و پوستر استفاده کرد زیرا شوراها با توجه به حجم بالای شرکت کنندگان برای اطلاع رسانی نیازمند تبلیغات محیطی هستند چرا که امکان مناظره یا حضور در رسانه فراهم نیست اما نسبت به دوره های قبل شورا رسانه ملی بیشتر در خصوص شورای شهر برنامه داشته است.

طلایی در پاسخ به اینکه آیا خود سرلیست ایران سربلند، تهران سرافراز است گفت: من اعتقادی به سرلیست و ته لیست ندارم، همه افرادی که در لیست ها هستند چهره های قابل دفاعی هستند و فرقی با هم ندارند و ارایه سرلیست را توهین به شعور آدم ها می دانم. اما توجه به بانوان و روحانیون در لیست ها به عنوان یک نماد تفکر دینی مذهبی را قبول دارم و در نهایت حق انتخاب با مردم است.