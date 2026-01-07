به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی زاهدیان، صبح چهارشنبه در کارگروه تخصصی مدیران شهرستان‌ها و معاونت‌های اداره‌کل میراث فرهنگی فارس، با اشاره به محورهای مطرح‌شده از سوی رؤسای ادارات شهرستان‌ها گفت: بخش عمده دغدغه‌ها مربوط به صدور مجوز اقامتگاه‌ها، خانه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های بین‌راهی، تسهیلات گردشگری و مسائل مرتبط با ستاد تسهیلات سفر بود که در این جلسه به آن‌ها پرداخته شد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تأکید بر نقش آگاهی کارشناسی مدیران شهرستان‌ها افزود: اگر در منطقه‌ای ظرفیت واقعی برای ایجاد اقامتگاه بوم‌گردی یا گردشگری وجود ندارد، نباید سرمایه‌گذار یا متقاضی را ترغیب کرد. تشخیص درست مدیران باعث می‌شود هم انتظارات غیرواقعی شکل نگیرد برای صدور مجوز و هم مسیر توسعه گردشگری به‌درستی پیش برود.

زاهدیان با اشاره به اهمیت ثبت رویدادها گفت: لازم است ادارات شهرستان‌ها با هماهنگی فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها، اطلاعات رویدادهای گردشگری را اعلام کنند تا رویدادهای اثرگذار از نظر کمی و کیفی در سامانه ثبت شود.

وی همچنین درباره نمایشگاه گردشگری تهران توضیح داد: شهرستان‌هایی که ظرفیت و آمادگی دارند می‌توانند در نمایشگاه حضور یابند و امسال با محوریت بیشتر بخش خصوصی، دبیرخانه نمایشگاه نیز توسط فعالان این حوزه شکل خواهد گرفت.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در پایان بر فعال‌سازی ستاد تسهیلات سفر در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: آغاز جلسات این ستاد با محوریت فرمانداری‌ها ضروری است و خوشبختانه هماهنگی و پیگیری مستمری میان معاونت گردشگری و رؤسای شهرستان‌ها وجود دارد.