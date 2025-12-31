جمع آوری ۴۴۰۰ خودروی فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ احسان مؤمنی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اعمال قانون خودروهای فرسوده و رها شده در پایتخت اظهار کرد: یکی از طرح‌هایی که بسیار موفق بود و با استقبال خوب شهروندان همراه شده، اجرای طرح خودروهای فرسوده و رهاشده در کنار معابر پایتخت است که چهره و سیمای شهر را نازیبا کرده، لذا پلیس با دو دیدگاه یکی بحث سیمای شهری و دیگری بحث سد معبر که یکی از معضلات ترافیکی بوده مواجه است.

به گفته مؤمنی، حضور پلیس و اجرای طرح از دهم مهر ۱۴۰۴ تا کنون، منجر به جابه‌جایی بسیاری از خودروهای فرسوده توسط صاحبان وسایل نقلیه گردید.

مؤمنی در ادامه تصریح کرد: در زمان اجرای طرح حدود ۲۶۰۰ خودرو توسط مالکین از حالت فرسوده خارج شده و جابجا گردید.

وی این را هم گفت: و اما متأسفانه تعدادی از افرادی که به اجرای طرح توجه نکردند یا موفق به تماس با مالکین نشدیم، وسیله نقلیه شأن به پارکینگ منتقل شد که در این مدت «از دهم مهرماه ۱۴۰۴ تا به امروز» ۴۴۰۰ خودرو فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت جمع‌آوری گردید و کماکان اجرای این طرح در سطح معابر پایتخت انجام خواهد شد.

به گفته مؤمنی در معابر اصلی به هیچ عنوان خودرو فرسوده و رها شده وجود ندارد چنانچه در معابر فرعی، خودرو رها شده توسط شهروندان مشهود گردید، با سامانه ۱۱۰ تماس حاصل کرده، آدرس، موقعیت و شماره پلاک وسیله نقلیه مورد نظر را اعلام کنند تا همکاران ما در اسرع وقت نسبت به جابه‌جایی وسیله نقلیه مورد نظر، توسط مالک و یا توسط پلیس اقدام کنند.